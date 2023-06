Carlos Silla se declara víctima de un engaño para desvincularse de los 3.700 kilos de cocaína incautados en el confinamiento

Carlos Silla, a la izquierda, está acusado por la Fiscalía Antidroga de liderar la organización desmantelada en el 2020. CAPOTILLO

El principal encausado por el primer gran alijo del confinamiento en España (3.700 kilos de cocaína) se considera inocente y asegura haber sido víctima de un engaño que cuajó gracias a su buena voluntad. Carlos Silla Otero, de Vilagarcía y condenado el año pasado en Portugal a 14 años de cárcel por otro alijo de 4.666 kilos del mismo polvo blanco, declaró ayer en esos términos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Él y otros acusados solicitaron en la primera vista hablar tras hacerlo todos los testigos y exponerse toda la prueba incriminatoria. Ayer fue el día, y Silla el primero en plantarse frente al jurado que redactará la sentencia. Sus primeras palabras sirvieron para rechazar las preguntas de la Fiscalía Antidroga y de cualquier abogado que no fuera el suyo.

Las cuestiones planteadas por su defensa fueron concretas y pasaron por alto mucha de la prueba de carga que recoge el sumario contra el considerado cabecilla de los 3.700 kilos de coca decomisados en marzo del 2020 en la ría de Arousa. Silla hizo hincapié en desvincularse del segundo procesado en importancia, Antolín Fernández Pajuelo. Silla asegura que a finales del 2020, le llamaron para hacer una prueba de mar a un velero atracado en el puerto deportivo de Aguete, en Marín: «Salimos pronto, sobre las siete de la mañana, con Antón [refiriéndose a Pajuelo] y a las dos horas nos abordó la Guardia Civil. Dijeron que era una inspección rutinaria, y nos llevaron a Portonovo. No encontraron nada, se hizo tarde, tenía cosas que hacer y dije que el velero [bautizado como Benirras] no podía llevarlo a Aguete».

El relato de Silla contradice la tesis de la investigación compartida por el EDOA de la Guardia Civil en la provincia, del grupo II de la UDYCO de Pontevedra, de la Fiscalía Antidroga y del Juzgado número 2 de Cambados. También el relato aportado por Pajuelo durante el juicio: se confesó culpable, aseguró haber patroneado el velero Benirras que trajo los 3.700 kilos de cocaína decomisados y otra tonelada que ha desaparecido. También haber realizado una travesía más hasta Sudamérica con el mismo barco, pero con Carlos Silla de acompañante. Ya de vuelta, tras descargar la mercancía en una planeadora, según relató Pajuelo a preguntar del fiscal y abogados, fue abordado por la Guardia Civil aquella mañana. La misma situación que Silla niega, al situarse en aquel velero subiéndose en la misma mañana para hacer un prueba de navegación al barco.

Silla relata también que ya en Portonovo, y como el barco permanecería en ese puerto, hacía falta la documentación de alguien a bordo. «Pero Antón [por Pajuelo] no la tenía y me pidió si podía dejar el DNI. Lo dejé y me fui, pero nunca más volví a saber nada del velero, ni a participar o financiar reparaciones de aquel barco. A mí solo me llamaron para hacer una prueba de mar y nada más. De haber sabido que ese barco se utilizaría para algo ilegal, nunca hubiera participado». A preguntas de por qué su nombre aparece en el procedimiento vinculado al velero, Silla asegura desconocer la causa, aunque cree que puede tener relación con su acto de buena voluntad al prestar el DNI para que el Benirras pudiera quedar amarrado en Portonovo.

Pero Silla, en parte porque no le plantearon las preguntas necesarias, omitió explicar por qué se fugó tras decomisarse el alijo y hundirse el Benirras para hacerlo desaparecer. Y dónde estuvo durante más de un año, hasta que fue hallado a bordo de otro velero con más de cuatro toneladas y media de cocaína rumbo al sur de la Península.

Piso de estudiantes

Carlos Silla también se desvinculó del piso de Madrid registrado por la investigación al considerar que era su casa de residencia. Los agentes hallaron una memoria USB que ha desaparecido, pero contenía contabilidad de, presuntamente, la actividad ilegal del propio Silla. Él lo niega, asegura que ese piso lo ocupaba su actual pareja, pero que en los últimos años vivieron estudiantes y podía ser de cualquiera. El resto de procesados que optaron por declarar también al final del juicio, se desvincularon de cualquier relación con la droga y el velero.

Un mecánico de barcos y otro de lanchas aseguran que solo hacían su trabajo y que nunca pensaron que estuvieran colaborando con nada ilegal. También los dos ciudadanos de Perú que ocupan el banquillo de los acusados. Sobre todo Jorge Humberto Guerrero, que logró fugarse tras el decomiso de los 3.700 kilos de coca en marzo del 2020, pero casualmente acompañaba a Carlos Silla a bordo del velero con 4.666 kilos cuando fue abordado al año siguiente por autoridades de Portugal.

El juicio está previsto que finalice hoy con la lectura de las conclusiones provisiones de las cuatro defensas que representan a los nueve acusados. La Fiscalía Antidroga ya adelantó que modificará su planteamiento inicial de peticiones de cárcel.