El BNG plantea reformar la ley electoral para que voten los jóvenes de 16 años

Lavandeira jr | EFE

«Poden tomar decisión sanitarias, traballar ou casar», argumentó la líder del BNG para defender que los jóvenes de 16 años puedan también votar en Galicia. Ana Pontón anunció este lunes la presentación de una proposición de ley para reformar la normativa electoral que incluya la ampliación del derecho al sufragio para esta franja de edad, que incrementaría el censo en 46.000 personas, y blindar la celebración de al menos dos debates entre los principales candidatos a la presidencia de la Xunta en medios públicos y horario de máxima audiencia.

La portavoz nacional apuntó que esta reforma mejoraría la «calidade democrática do sistema político galego», algo que consideró «imperativo» en un momento en el que crece cada vez más la desafección política, explicó. «Temos a responsabilidade de facer as reformas e cambios necesarios para que máis cidadanía se sinta representada», continuó Pontón, que pidió al resto de fuerzas políticas «vontade» para impulsar esta modificación.

La líder nacionalista expuso que Galicia podría ser «pioneira» en Europa con la ampliación de la edad de votar. «Non hai que ter medo á participación da xente moza, ao contrario. No BNG queremos promover esa participación e a súa implicación», subrayó.

Un gobierno «sólido» en Santiago

A preguntas de los medios, Pontón respondió que Santiago contará con un «goberno sólido» encabezado por la nacionalista Goretti Sanmartín a pesar de la negativa del PSOE a formar parte del mismo, lo que sitúa al futuro bipartito con Compostela Aberta con solo ocho concejales. El propio líder del PSdeG, Valentín González Formoso, trasladó este domingo que la dirección de la formación es partidaria de no entrar en el gobierno municipal.

El bipartito entre BNG y CA marca el mínimo histórico de ediles en Santiago m.varela

«Respectamos as decisións e os tempos doutras organizacións políticas», apuntó Pontón, que destacó que su partido hará historia en Santiago al investir a la «primeira alcaldesa» en la ciudad. «Os santiagueses van ter un goberno sólido, que vai a traballar con toda a ilusión para recoller ese mandato das urnas», indicó la portavoz nacional del BNG, que no descartó que en A Coruña sí pueda darse un bipartito entre socialistas y nacionalistas. Advirtió, aún así, que la dirección otorga «total liberdade» a la agrupación local encabezada por Francisco Jorquera.

«É unha decisión que ten que tomar a militancia na Coruña. Hai unha negociación na que todas as opcións están sobre a mesa», reconoció Pontón, recalcando que la única «liña vermella» de su dirección es «non facilitar gobernos do PP». En A Coruña, los populares fueron la fuerza más votada en las elecciones municipales del 23 de mayo, pero la socialista Inés Rey logró once concejales que, sumados a los cuatro del BNG, le permitirán seguir como alcaldesa.