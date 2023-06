Formoso anuncia primarias en septiembre para elegir el candidato socialista a la Xunta

Paco Rodríguez

En septiembre. Esa es la fecha que puso el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, para la convocatoria de primarias en el partido para la elección del candidato socialista para las próximas autonómicas. Lo anunció este domingo en Santiago durante la reunión del Comité Nacional Galego de la formación, en la que participaron en torno a doscientas personas. «Anúncioo con tempo, sen trampas, nada de convocar as primarias 15 días antes para coller a alguén descolocado...», afirmó Formoso, apuntando que así las personas candidatas tendrán tiempo de explicar bien su proyecto no solo a los militantes sino también a la sociedad. En el objetivo, dijo, «estar preparados para ese proceso onde imos gañar a presidencia da Xunta de Galicia coa mesma ilusión que imos a manter a presidencia do Goberno de España».

Porque si este domingo en algo incidió el máximo responsable de los socialistas gallegos fue en arengar a sus compañeros para afrontar con ilusión la próxima cita del 23 de julio para movilizar al electorado y trabajar. «Non demos nada perdido, este partido non se constrúe asumindo derrotas, asumindo escenarios negativos, este partido se construíu con aqueles compañeiros que afrontan os retos con ilusión», manifestó.

En el encuentro, en el que después de mucho tiempo también estaba José Ramón Gómez Besteiro, tal y como recalcó Formoso en su intervención, hicieron además repaso a los resultados en las municipales. En ese sentido, incidió en que no descartan alcanzar la Diputación de Ourense y también recalcó la decisión de apoyar el gobierno de Goretti Sanmartín (BNG) en Santiago, pero sin llegar a formar parte del ejecutivo compostelano. «Non entrar no goberno é a opción principal para esta dirección. Vai ser consensuada co grupo municipal e a agrupación, pero é a conclusión á que chegamos inicialmente na dirección do partido en Galicia. Pero a cidade ten que ter claro que este partido vai estar sempre a altura das circunstancias e ningún ningún bo proxecto vai quedar no caixón polo PSOE», recalcó el máximo responsable de los socialistas gallegos, reconociendo que supuso un «mal trago» la pérdida de la alcaldía de la capital gallega. Formoso también incidió en los pactos con el BNG para que «o progresismo estea nas alcaldías».