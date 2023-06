Feijoo vuelve a Galicia para tirar de credenciales ante «la traca final del sanchismo»

«Galicia no es evidentemente un lugar más para mí. Tampoco lo es este auditorio. Aquí pedí la autorización para presidir el PP y hoy os pido vuestra ayuda para presidir el gobierno de España». El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha regresado este domingo al Multiusos do Sar en el primer acto multitudinario a seis semanas de las elecciones generales del 23J, que ha servido para mostrar fuerza y tirar de credenciales de su capacidad política en lo que considera la «traca final del sanchismo» tras los resultados del 28M y que permitirán a los populares gobernar sobre el 68 % de la población de España.

En un discurso bilingüe y arropado por los cargos del gobierno autonómico y los candidatos a las alcaldías de Galicia, Alberto Núñez Feijoo ha vaticinado que «las cosas van bien y debemos de ir bastante bien, porque están empezando a pasar cosas que pasaban cuando había elecciones y ganábamos», en relación a las cuatro mayorías absolutas que lo situaron como presidente de la Xunta durante 13 años.

«Estou aqui para pedirvos que o volvamos facer xuntos». Feijoo ha enumerado los avances de la Xunta en estos años: «En Galicia contribuímos a mellorar a vida dos galegos cunha comunidade autónoma solvente. Melloramos a sanidade, a educación, as universidades, os servizos sociais, a nosa economia, as exportacións» y se ha mantenido unida «esta sociedade, sen fractura e divisións que lamentablemente dende a política se cultivaron noutros territorios».

Por eso, el presidente del PP ha animado a «fagamos en España o que facemos en Galicia» y que se traduce en unir a «unha maioría que quere un goberno mellor, para todos, unha maoría que quere que se volva a contar a verdade e se dea valor á palabra dada».

Feijoo ha contrapuesto sus credenciales al frente el Ejecutivo en Galicia con las de Pedro Sánchez, que «ha asumido la derrota, sabe que lo merece y lo que vemos es la final de la traca del sanchismo: más bulos e insultos y más deterioro y colocación institucional», como el nombramiento de Dolores Redondo como fiscal para la memoria democrática o las más de cien plazas convocadas para comunicación en diferentes ministerios.«Ha colocado a todos sus afines en las listas», ha advertido Feijoo. Entre ellos a José Manuel Besteiro, que fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia y «ha estado unas semanas en el cargo. No vamos a olvidar el interés que tenía por Galicia», ha dicho Feijoo con retranca.

«Eso solo lo puede hacer un gobierno a la desesperada», ha remarcado el presidente del PP, y fruto de esa desesperación es también la petición de seis cara a cara con Feijoo. «Está mas cómodo en un plató que en la calle», ha dicho el presidente de los populares, que se ha preguntado para qué quiere seis debates, algunos antes de la campaña electoral:

«Sería interesante un cara a cara con Yolanda Díaz, con Irene Montero, con Otegi, con Puigdemont y uno conmigo. Y así hacemos los 6 y aclaramos realmente lo que piensa. Pero el cara a cara más interesante que puede hacer es el del Pedro Sánchez de hoy con el del 2018».

Ante un sanchismo con un «proyecto agotado» Feijoo ha hecho un llamamiento al PSOE para que aproveche la «oportunidad histórica para reconstruir aquel partido que existía antes de Sánchez» y ha recordado que el comité federal de este fin de semana para aprobar las listas socialistas al Congreso ha tenido « purgas (en Galicia se modificó la lista de Ourense), candidatos que dimitieron en bloque y barones que no asistieron» ante un sanchismo que «no ha entendido nada, de lo que ha dicho España [en las municipales del 28M] y de lo que ha dicho su partido».

«Toda la ilusión que no vimos en la comparecencia vamos a intentar recuperarla para este país. Si no quería que celebrásemos el resultado el mejor momento es el 23J en la urna», ha dicho sobre la convocatoria anticipada de elecciones. «Aquí os dije [en marzo del 2022] que este debía ser un partido más amplio, unido, sólido y ganador. No ha sido fácil este año pero hoy el PP cumple todas estas características», ha dicho frente al amplio auditorio.

«Galicia ha cumplido. Tenemos un partido con posibilidades de ganar las elecciones y que este vuelva a ser el más votado después de 7 años» y aprovechar el trabajo de este tiempo «intentado no dejar a gente que ha trabajado por el partido». Feijoo ha agradecido el compromiso de Rueda y de su equipo, y «como dijo él que Galicia tendrá el mejor resultado de España, yo me lo he apuntado», en referencia a la posibilidad de que cargos de la Xunta pasen a las listas al Congreso, como puede ser el caso del vicepresidente Francisco Conde.

Críticas a los pactos de izquierda: «Hay que reformar la ley electoral»

«Sigo pensando que hay que reformar la ley electoral en las municipales». El presidente de los populares ha vuelto a criticar que no gobierne la lista más votada, lo que en Galicia ha dejado fuera del ayuntamiento a Borja Verea en Santiago, a Elena Candia en Lugo, a Miguel Lorenzo en A Coruña y a Rafa Domínguez en Pontevedra.

«Sé que en Galicia hay gente que ha tenido un resultado excelente y gente que se ha quedado por uno y que puede, sin duda, conseguir ese uno que aquí es mas difícil. Y es más difícil porque aquellos que se dicen pogresistas tienen un lema fudamental, que es que no gobierne el que gane. Parece que el progreso esto». Y sin embargo, Alberto Núñez Feijoo ha sacado pecho del resultado electoral en Galicia (donde el PPdeG ha obtenido 554.000 votos en las municipales y ha sido la fuerza más votada en dos de cada tres municipios, pero ha lamentado que «el progreso es primero que vote la gente y luego no hacerle caso a lo que vota la gente».