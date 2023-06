El asesino de Oia intentó sobornar a su ex para que quitara la denuncia de maltrato

Víctor González atacó por penúltima vez a Vanessa Serén el 5 de abril. Ella denunció la agresión en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo y dejó de vivir con su maltratador en la casa que compartían en A Guarda. Vanessa se mudó a una vivienda en Oia propiedad de una amiga. Allí encontró el afecto y empatía que necesitaba. Pero la pesadilla no terminó para esta mujer, pese a la orden judicial que obligaba al agresor a no acercarse a menos de 300 metros. En las semanas previas a ser asesinada por su expareja, el 3 de junio, ella acudía al Centro de Información de Mulleres (CIM) de A Guarda. Pero su verdugo, incumpliendo la orden judicial, la seguía y acechaba en cada visita al CIM. Solo así se explica que este guardia civil la asaltara varias veces para increparla e insultarla.

Pocos días después, paseando por la playa del puerto de A Guarda, Vanessa Serén se vio sorprendida otra vez por su expareja, detallan fuentes judiciales en Tui, donde se instruye la causa. En esta ocasión le recriminó que lo denunciara, la insultó y la amenazó. Otro incumplimiento de la orden de alejamiento tuvo lugar en pleno centro de A Guarda, también ante a testigos. La mujer descansaba en un banco cuando su acosador y maltratador hizo acto de presencia para insultarla. El siguiente encuentro tuvo lugar el 1 de mayo. Ella necesitaba recoger pertenencias en la que fue su casa, y pidió ser escoltada por miedo a una mala reacción de Víctor González. Agentes de la Guardia Civil la acompañaron a la puerta, pero no entraron en el inmueble a petición de ella y a sabiendas de que él aguardaba dentro.

El mal trago de regresar a su antiguo hogar fue en vano: Vanessa no recuperó la ropa, cosméticos, calzado y unas memorias USB escondidas en un zapato. Víctor había tirado todo a la basura. Aquello motivó una discusión entre ambos que ella cortó de raíz. Alertó a los agentes desplegados en la puerta, pidió que subieran para notificarles que su expareja la increpaba e insultaba de nuevo. También puso en conocimiento de los guardias que Víctor acababa de intentar sobornarla. «Te doy 35.000 euros si quitas la denuncia, porque yo no voy a perder el trabajo por una zorra como tú», dijo ella parafraseándolo a él, que no lo negó. La propuesta retrata al proponente, que en las horas previas a su muerte reconoció, a los compañeros que se esforzaron para evitarlo, que se sentía mayor y sin capacidad para encontrar otra ocupación.

En la cuerda floja

Y es que Víctor González se sabía en la cuerda floja dentro de la Guardia Civil. Oficialmente todo empezó en el 2021, cuando estuvo destinado en Asturias y con Vanessa ya como su pareja. Ella entonces lo denunció por maltrato y él la presionó amenazando con suicidarse si no retiraba los cargos. Ella cedió y a él le fue retirada el arma de fuego reglamentaria. Hace dos años llegó el traslado al puesto de la Guardia Civil en Baiona, solicitado por Víctor, natural de A Guarda. Pero las denuncias y el relato de ella exponen que el maltrato perduró. Los superiores de este guardia raso, asignado a la oficina de atención ciudadana para tramitar denuncias, nunca lo perdieron de vista. Víctor iba a un psicólogo en la comandancia de Pontevedra y estaba vigilado, siempre sin arma de fuego. Internamente no podía hacerse más, y en la calle era sometido a una estricta vigilancia que implicó más de 56 actuaciones contra él.

En los dos años destinado en el puerto de Baiona apenas empatizó con compañeros. No hablaba de su vida, solo cuestiones triviales. Llamaba la atención su nerviosismo progresivo y su elevado consumo de tabaco, con los dedos de las manos amarillentos. También, que pudiera quedarse mirando a una pared de forma indefinida, ausente. Pero su vida fuera del horario laboral tampoco era la más ordenada. Vanessa contó a su círculo más cercano que él se relacionaba con gente que traficaba con cocaína. Y que consumía cannabis y tenía relaciones con otras mujeres. Incluso relató que en una ocasión le vio una viagra en la cartera. Él admitió que usaba ese medicamento cuando salía de copas por las noches.