Rueda: «Recoñezo que non se falou en Pontevedra de quen sería presidente»

Una de las principales victorias del PP en las últimas elecciones municipales fue la presidencia de la Diputación de Pontevedra, que alcanzó gracias a una precisa estrategia para mejorar sus resultados en los municipios clave.

El plan fue un éxito, y permitió al PP recortar los tres diputados que les separaban de la mayoría absoluta, pero no incluía un elemento que ha causado una pugna en el seno del partido: quién ostentará la presidencia.

«Recoñezo que non se falou na provincia de Pontevedra de quen sería presidente con esa precisión. Unha vez que se coñece esa feliz circunstancia [la victoria del PP] dende o punto de vista electoral se empeza a falar», explicó ayer el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda.

Tras las municipales, el primer nombre que surgió fue el de la candidata en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que interrumpió la tendencia al alza del PSdeG en esa ciudad. Rueda, sin rechazar que pudiese serlo, insistió en que el debate sobre la presidencia de las diputaciones debía esperar hasta que se conformasen los gobiernos municipales, lo que ocurrirá el 17 de junio.

Sin embargo, el debate siguió vivo por otras vías. Un grupo de alcaldes de municipios rurales de la provincia —que se encuadran en lo que tradicionalmente se llamaba el sector de la boina del PP— plantearon que la presidencia debe ser para Luis López, actual presidente del PP pontevedrés. López, que fue alcalde de Rodeiro entre el 2011 y el 2022, cuando dejó el cargo para ser delegado territorial de la Xunta. Fue nombrado presidente del PP de Pontevedra el año pasado, tras el relevo de Feijoo, y fue un actor clave en la estrategia para conquistar la diputación.

Hasta 16 dimisiones

Pero los presidentes de esas instituciones deben ser concejales y López no lo es. Concurrió en la candidatura de Rodeiro, pero de forma simbólica. La cerró como suplente número 10. Para ser edil y entrar en la diputación deben dimitir 16 candidatos que le preceden en la lista, entre ellos al menos un concejal electo.

Hay pocos precedentes de operaciones similares en Galicia, y se produjeron por motivos muy distintos. En el 2005, el PP hizo una maniobra similar en Agolada para situar a Ramiro Varela en la alcaldía, aunque solo le precedían tres personas. En el 2014, hubo dimisiones en cadena para que el exconselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, llegase a la alcaldía de Santiago.

Esas operaciones han tenido coste —el PP no ha regresado a la alcaldía de Santiago pese al fuerte desgaste del PSOE—, y en Rodeiro perdió la mayoría absoluta tras la salida de López.

Pese a ello, el presidente del PPdeG no descartó una maniobra similar en esa localidad. «Me gustaría non facer todas esas renuncias, pero si finalmente [Luís López] fora o designado, sería necesario para poder acceder á condición de concelleiro», afirmó Rueda, que mantuvo su postura de no decantarse por ningún candidato para la presidencia de la diputación provincial.

Además, este miércoles se supo que Marta Fernández-Tapias ha rechazado el ofrecimiento del PPdeG para encabezar la candidatura al Congreso por Pontevedra, lo que la sacaría de la carrera para presidir la diputación.

Preguntado sobre si había sido un error hacer la oferta, dado que la candidata la rechazó y de que puede dar la imagen de que no desea centrarse en Vigo, Rueda explicó que los resultados en Vigo fueron uno de los elementos determinantes para la recuperación del ente provincial, ya que el PP mejoró sus resultados mientras los socialistas cedieron más de 18.000 votos.

En el análisis de esos resultados «considerouse» que liderar la lista al Congreso era una «boa oferta» para la candidata, explicó Rueda. Ella «decidiu quedarse en Vigo», recordó el presidente, quien añadió que a su juicio esa era la «decisión acertada».

El presidente añadió que la renuncia de Fernández-Tapias no dejará a la ciudad olívica sin alguien que vele por sus intereses en las Cortes, ya que los populares incluirán a «otra persona» de la urbe en la candidatura.