El PP ultima listas de «reconocibles» en cabeza y segundos con experiencia

El PP ha fijado un modelo de candidaturas para las elecciones generales: que estén encabezadas por «activos reconocibles» por los electores y que en los segundos puestos cuenten con personas con experiencia legislativa y de gestión, así como también con conocimiento del territorio al que representen.

Fuentes de la dirección estatal del PP recalcan que la función de la captación del voto corresponderá sobre todo a esos rostros conocidos a los que se confiará el primer puesto de la candidatura. Feijoo ha advertido a todos los barones que, tras haber otorgado plena autonomía para la elaboración de las listas municipales y autonómicas en las pasadas elecciones de mayo, defenderá el mismo principio de «manos libres», en esta ocasión para él mismo, para acabar de perfilar las candidaturas de todas las provincias de España y «hacer su equipo» en el Congreso y el Senado.

En todo caso, las estructuras provinciales ultiman las propuestas que remitirán a sus presidentes autonómicos, quienes a su vez las corregirán, para enviarlas a Madrid y defender su composición. En el caso de Galicia, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, está manteniendo contactos con los cuatro presidentes provinciales para coordinarse con la dirección de Génova.

La dirección del PP estatal asegura estar dedicando mucha atención, no solo a elegir los rostros que como cabezas de lista se encargarán de defender ante las urnas las opciones de Feijoo de llegar a la presidencia del Gobierno, sino que también el mismo celo se pondrá en la composición de los demás puestos con posibilidad de resultar elegidos en los comicios del mes que viene. Estos quedarán como primer referente en las Cortes si algunos de los cabezas de lista pasan a formar parte de la Administración general del Estado en sus distintos niveles si el PP gana las elecciones. Y por el mismo motivo, en esta ocasión también, se asegura desde la cúpula popular que se analiza especialmente quiénes ocuparán los siguientes lugares de la lista, los que podrían entrar en lo que en el mismo partido se denomina ya como «la segunda oleada», que estaría compuesta por los sustitutos de los diputados y senadores electos que pasasen a formar parte del Consejo de Ministros, secretarías de Estado y direcciones generales en caso de victoria electoral.

«Tiene que ser un grupo que caracterice al Gobierno de España», señalan las fuentes de la dirección estatal del PP consultadas, avanzando con ello que una buena parte de los miembros del hipotético Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo saldría de los escaños de las dos cámaras legislativas.

Incógnita interna

Las listas que está ultimando el PP tienen también el condicionante, explican las fuentes consultadas, de que deben contar con experiencia en gestión por parte de sus integrantes, o cuando menos capacidad de desempeñarla, como también de conocimiento del territorio que representarán en las Cortes.

«Lo habitual es que no te enteres hasta el final si vas o no en la lista, y con Feijoo aún será todavía más hermético todo. El secretismo con el que ha elegido a los integrantes de sus candidaturas y gobiernos en Galicia, anticipa que la mayoría no sepa hasta última hora si va o no en las listas», señala un diputado popular. Otro compañero suyo afirma que la mayoría de los diputados y senadores que han contado con escaño en el mandato que concluye no saben todavía si repetirán o no en los primeros comicios generales de Feijoo. «Puedes intuir si vas o no, pero como en esta ocasión ha sido todo tan atropellado con el adelanto electoral, la verdad es que no hay demasiados indicios de cómo serán las candidaturas», agregan fuentes del PP en las Cortes.

«Para hacer las listas no se parte de cero, se elevan las propuestas provinciales y regionales, pero la última palabra la va a tener Feijoo, y esta vez más, aunque siempre fue así con los demás presidentes y especialmente en los territorios que conocen», reiteran integrantes en este caso del Senado, donde también coinciden en que no se conocen todavía con seguridad los nombres que formarán parte de la papeleta sepia.

Todos los partidos cuentan de plazo entre el 14 y el 19 de junio para presentar sus listas.