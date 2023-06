El condenado por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva logra una reducción de su condena a prisión

Francisco Gutiérrez Orue, funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por el enchufe a una cuñada de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra M. MORALEJO

El alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por participar en el enchufe en una contrata municipal de la cuñada de Carmela Silva tendrá que pasar cinco años en prisión en lugar de los cinco años y tres meses a los que fue sentenciado de manera firme. La defensa de Francisco Javier Gutiérrez Orúe solicitó a la Audiencia Provincial que se le aplicase la nueva legislación en materia de malversación impulsada por el Gobierno central el pasado diciembre en el Código Penal, al ser está menos dura que la vigente con anterioridad, como también ocurrió con la misma modificación legal respecto a las condenas por sedición.

La sección quinta con sede en Vigo de la Audiencia Provincial estima así el recurso interpuesto por Gutiérrez Orúe, que aún no ha iniciado el cumplimiento de la condena dictada hace año y medio, y que solicitó se paralizase en tanto y cuando el Gobierno central no conteste a su petición de indulto. El Ejecutivo no ha respondido de manera oficial a tal petición, aunque la ministra de Justicia, Pilar Llop, sí ha descartado en intervenciones en el Congreso rebajar las penas a los condenados por casos de corrupción, aludiendo al caso del Ayuntamiento de Vigo por el que le ha preguntado de manera reiterada el PP en las Cortes.

El tribunal indica que «es más favorable la penalidad prevista en el nuevo Código Penal, por lo que debe procederse a la revisión interesada». El que fuera jefe del departamento de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, y miembro del PSOE olívico fue considerado por el tribunal provincial autor de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil a cuenta de nueve contratos concedidos a la empresa Imesapi para «beneficiar económicamente» a la cuñada contratada por dicha empresa. Lo hizo «de una forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo», añadiendo la sentencia que no consta si el plan urdido en favor de la contratada fue a iniciativa propia del funcionario, «a excitación de terceros, o terceras personas».

Coincidiendo con la rebaja de la condena al alto funcionario del Concello de Vigo, la acusación particular ejercida por la plataforma ciudadana Xuntos por Galicia, ha presentado un escrito al mismo tribunal exigiendo que se ejecute la sentencia por la que Gutiérrez Orúe tendría que entrar en prisión. Estima Xuntos que la petición de indulto solicitada por el alto funcionario ha sido desestimada de facto, y que incluso el recurso de súplica argumentado por su defensa «no tiene carácter suspensivo» de la condena. Añaden los representantes legales de la plataforma que el retraso en la resolución de ese recurso hace que «esta sala está permitiendo que el ejecutado no haya entrado en prisión todavía».

Xuntos insta a que se dé la orden «para la busca, captura e ingreso en prisión» del funcionario vigués.