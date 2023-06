Una víctima critica el trato al maquinista del Alvia: «Si mato a una sola persona con mi coche por hablar por el móvil no habría tanta consideración conmigo»

Imagen de la sala del juicio del Alvia XOAN A. SOLER

Yolanda perdió a su madre Juana en el Alvia para ir a A Coruña. Se enteró del accidente ocurrido en Angrois en la estación, pero a través de la televisión y de los taxistas, no porque les informaran allí los responsables de Renfe o del ADIF. «Esto ha sido un cúmulo de negligencias. Ha sido espantoso. Solo espero que la condena deje claro que esto no vuelva a suceder», dijo su hermana María del Rosario. En la misma línea se manifestó en el juicio del Alvia otra hija de Juana, Eva: «Queremos confiar en la justicia y que estos señores cumplan pena por lo que han hecho». Su hermano Manuel recordó que los taxistas que estaban en la estación les llevaron gratis a Santiago, frente a la operadora ferroviaria, que no puso a su disposición ningún tipo de servicio de transporte.

Después, una mujer que perdió a un familiar en el tren fue especialmente crítica con el maquinista, algo bastante inédito en la ya larga serie de testimonios de afectados por el descarrilamiento, que ponen el énfasis en la falta de seguridad en la curva de Angrois, sin ningún dispositivo que pudiera reconducir un eventual error humano a pesar de que existían múltiples opciones. «Me duele ver que el conductor está en la calle, que la persona que ha sido responsable de esta catástrofe y que nos ha dejado destrozados a todos no reciba más que contemplaciones por parte de la prensa y de todo el mundo». Y añadió: «Si mato a una sola persona con mi coche por hablar con el móvil no habría tanta consideración conmigo».

La niña de la icónica fotografía del accidente de Angrois: «Fue una injusticia» pablo gonzález

El fiscal salió al paso de estas afirmaciones. Primero dijo que entendía su dolor, pero después le recordó que ellos están en el juicio para «aplicar las reglas del derecho» y les confesó la complejidad intrínseca de este caso. «Hay dificultades para valorar toda esta cuestión», admitió. En cualquier caso, les recordó que los dos acusados -el maquinista y el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF- están en libertad porque todavía no han sido sentenciados. «Aquí todos los que estamos asumimos las críticas a nuestras decisiones», añadió Mario Piñeiro, que siempre ofrece a las víctimas que representa que digan lo que sienten sobre el accidente, que dejó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio del 2013.

En dos semanas terminará la declaración de las víctimas y la vertiente civil del proceso judicial para dar paso a la última fase del juicio, donde las partes expondrán sus conclusiones finales.