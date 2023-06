La «influencer» gallega Tamara García, en el examen de selectividad de Murcia: «De los mayores logros de mi carrera y sin siquiera desearlo»

La «influencer» gallega Tamara García (@grtmara) Cedida

La influencer gallega Tamara García, conocida como @grtamara en redes sociales, se ha convertido, sin quererlo, en materia de examen de selectividad. En concreto, de la prueba de Lengua Castellana y Literatura de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de Murcia, en la que los estudiantes deben responder preguntas sobre un texto, en el que se mencionaba a la mosense. «De los mayores logros de mi carrera y sin siquiera desearlo. Muchísimas gracias», celebró en un vídeo de TikTok, en el que se mostraba muy sorprendida por lo ocurrido.

«Cómo os cuento que me acaban de pasar el examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU de Murcia diciéndome que salgo», arrancaba la gallega en un vídeo de TikTok, la red social que la catapultó a la fama durante la pandemia. El texto en cuestión, en el que se hacía mención a otros reconocidos personajes como el streamer TheGrefg, trataba sobre la diversidad de acentos que existen en España. «No hay nada más bonito y enriquecedor que escuchar el acento manchego de la cantautora Rozalén; las comparecencias de la ministra María Jesús Montero; las crónicas con deje canario de Nicolás Castellano en la Cadena SER; notar el murciano del cómico Miguel Maldonado; ver los vídeos de la gallega @grtamara en TikTok...», reza uno de los extractos a los que debían enfrentarse los estudiantes, a los que Tamara García deseó una buena nota: «Espero que hayáis escogido el texto A y que saquéis un diez».

Lo cierto es que ella misma tuvo que enfrentarse en su día a la selectividad, ya que se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas y Diseño de Moda, aunque su gran éxito en redes sociales le ha permitido dedicarse, entre otras cosas, a la creación de contenido para estas plataformas, a participar en el espectáculo Millenial The Show en Madrid o a colaborar con la Xunta para promocionar el Camino de Santiago, a través de la inciativa «Instagramers no Camiño». Tamara García Romero, nacida en Mos, suma casi medio millón de seguidores en TikTok y más de 223.000 en Instagram. «Me llaman la atención muchas disciplinas como el baile, la moda o el humor, y mi perfil es una mezcla de todo», contaba a La Voz a finales del 2020, cuando con tan solo unos meses de actividad en esta plataforma ya había llegado a millones de personas a través de su humor y naturalidad. No en vano, su bum viral fue un vídeo que hizo a la salida del dentista con la mitad de la boca anestesiada.