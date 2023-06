Una mujer que perdió a su madre en Angrois: «Los verdaderos responsables no están siendo juzgados. El maquinista no es culpable. Es una víctima más»

Una sesión del juicio del Alvia XOAN A. SOLER

El juicio por el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, del que están a punto de cumplirse diez años, comenzó este martes con el testimonio de las víctimas que no tienen abogado en la causa, sino que son representadas en sus reclamaciones por el Ministerio Fiscal. En este amplio grupo de afectados -en total son unas noventa personas- estaba un padre que perdió a su hijo de 13 años en el descarrilamiento, en el que también murió su exmujer, de la que ya entonces estaba divorciado. El fiscal se interesó por la relación con su hijo, pues recordó que fue condenado en el 2005 y quiso saber si esa condena estaba relacionada con algún episodio de violencia hacia su propio hijo. El testigo aclaró que la condena fue por amenazas hacia su exmujer.

Después le tocó el turno a Carlos Vázquez Padín fue alcalde de Tui y desde allí, por videoconferencia, contestó a las preguntas de las partes con algún que otro problema técnico. Perdió en el accidente ferroviario a su madre Blanca, histórica militante socialista en Tui, que regresaba de Madrid hacia A Coruña. La declaración de Vázquez Padín se ajustó al guion marcado por el fiscal, Mario Piñeiro, sin apenas ir más allá de las preguntas concretas que la hacían las partes. Pero su hermana, María Débora, dijo lo que pensaba sobre el proceso judicial en el que ella misma estaba participando. «Los verdaderos responsables no están siendo juzgados. El maquinista no es culpable, sino una víctima más», alegó.

Un hombre de origen sudamericano que también perdió a su madre en el descarrilamiento del 24 de julio del 2013 incidió también en el hecho de que solo haya dos personas procesadas: el maquinista, José Francisco Garzón Amo, y Andrés Cortabitarte, que era director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando se puso en servicio la línea Ourense-Santiago. «¿Cómo pueden hablar de seguridad cuando hay 80 personas? Siento mucha rabia por estas dos personas y por las empresas que representan. Pero no comprendo que solo haya dos personas procesadas. Perdonen, estoy muy afectado por lo que sucedió». El fiscal le dejó hablar. «Para eso le hemos llamado para el juicio, para que pueda expresar lo que siente», le explicó el representante del ministerio público.

La difícil supervivencia de un joven que perdió a su madre y a su hermana de 2 años en el accidente de Angrois pablo gonzález

Otra de las víctimas confesó que echaba de menos una petición de perdón por parte del ADIF y de las personas que tuvieron algo que ver con la ausencia de medidas de seguridad en la curva de Angrois. «Ese perdón tiene que venir no solo del maquinista, sino de tanta otra gente que ha estado implicada», dijo. El fiscal le respondió directamente: «Me imagino que todos los que estamos aquí y los que no están aquí sentimos enormemente el dolor que expresa. Si pudiésemos hacer algo, lo haríamos, pero lo único que nos cabe es determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal. El dolor es inmenso y todos nos sentimos apenados y si pudiéramos pedir perdón nosotros le pediríamos perdón ahora, si eso pudiera reconfortarla, pero sabemos que no podemos».