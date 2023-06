Si no conseguiste plaza en los campamentos de la Xunta aún tienes otra oportunidad: 600 plazas para minicampamentos de cinco días

Fotografía de archivo de un campamento de la Xunta ANA VARELA

El próximo lunes 12 de junio arranca el plazo para pedir una de las 600 plazas de los minicampamentos de la Consellería de Política Social, dirigidos a niños de entre 10 y 14 años que no asistan a los campamentos ordinarios de la Xunta. El período de solicitud permanecerá abierto hasta cinco días antes de la celebración del campamento o bien hasta agotar las plazas, y la admisión es por orden de inscripción a través de la página web de Xuventude. Este año serán doce repartidos por las cuatro provincias y con estancias de cinco días.

Los minicampamentos están dirigidos a todos aquellos menores de entre 10 y 14 años que o bien no consiguieron una plaza en el programa de verano de la Xunta o simplemente no la pidieron y quieren asistir a estos.

Es la cuarta vez que la Consellería lleva a cabo esta iniciativa, denominada Coñece Galicia, en la que los menores se alojan en establecimientos hoteleros de la comunidad. En el 2023 incorporan dos nuevos: el hotel Laias de Cenlle, en Ourense, y el hotel Candor da Lama, en Pontevedra. La propuesta de este año incluye, en la provincia de A Coruña, Valdoviño Mariño, con actividades náuticas y senderismo, y Descubrindo a Bela Fisterra para disfrutar el medio marino. En Lugo son cuatro minicampamentos, A conquista de Foz, con actividades de multiaventura y de patrimonio natural y cultural, Aventura na Montaña, en Piornedo-Cervantes, A descuberta da Pobra do Brollón, centrado en el turismo de naturaleza, y Xeocampamento nas montañas do Courel, en Folgoso do Courel.

La propuesta de la provincia de Ourense es por partida triple, Somérxete na natureza III, en A Pobra de Trives, Acción no Arnoia III, en el que los participantes conocerán el patrimonio natural de Allariz, y el nuevo que tendrá como alojamiento el albergue de Laias en Cenlle, y se llama Ecoverán termal en Laias.

Finalmente en Pontevedra son tres, Aventura en Paradanta, en Covelo y centrado en el medio rural, Natura, en Sanxenxo, y la nueva propuesta Aventura e natureza rural en A Lama.