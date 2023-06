Pactos a dos y tres bandas o la lista más votada para resolver cinco concellos urbanos

Representantes del PSdeG y del BNG, este lunes en Santiago. Sandra Alonso

Solo hay dos formas de resultar elegido alcalde: ser el candidato apoyado por la mitad más uno de los concejales de una corporación o, si nadie logra ese margen, ser el cabeza de lista de la candidatura con más «votos populares», como la Ley Electoral denomina a los emitidos por el electorado en las urnas. La mayoría absoluta puede haber sido ya establecida por los electores, como ha sido de nuevo el caso de Vigo con Abel Caballero (PSdeG), y ahora también el de Ferrol, con José Manuel Rey Varela (PP), o alcanzarse con la mitad más uno de los apoyos de concejales de varios partidos en las sesiones de investidura que se celebrarán el sábado 17 de junio.

¿Cómo se deciden las alcaldías? La Voz

PSOE y BNG están en ello para dar a los primeros las alcaldías de A Coruña y Lugo, y a los segundos la de Pontevedra. Santiago depende de un acuerdo entre ambos con Compostela Aberta para convertir en regidora a la nacionalista Goretti Sanmartín, y un complejo pacto de PP, PSOE y BNG sería la única forma posible en Ourense para evitar que repita en el puesto Gonzalo Pérez Jácome. En ninguna de las dos plazas servirá un pacto entre dos, aunque superen a Borja Verea (PP) en Santiago y al regidor en funciones ourensano. O es a tres bandas o será nombrado alcalde el más respaldado por los ciudadanos.

a coruña

El BNG, a la espera. «Quen ten que dar o primeiro paso é o PSOE. Inés Rey é quen necesita os votos do BNG para ser investida alcaldesa», advirtió ayer Francisco Jorquera, cabeza de lista del Bloque en A Coruña. El portavoz nacionalista trasladó a la regidora en funciones la responsabilidad de poner en marcha los contactos para definir el próximo gobierno local, aunque entiende que estos cogerán ritmo después de la asamblea local que el BNG celebrará mañana para evaluar el 28M. Menos concisa fue Inés Rey, que durante un acto público explicó que ayer era el turno de las direcciones nacionales de ambos partidos: «En canto remate esa reunión, empezaremos a nivel local a conversar e manter os primeiros contactos». La candidata socialista no quiso anticipar si participará personalmente en la negociación. El BNG apoyó hace cuatro años su investidura pero no entró en su gobierno.

santiago

Ya hay acuerdo. Santiago tendrá alcaldesa nacionalista el día 17. Goretti Sanmartín (6 ediles) contará con los votos del PSOE (6) y Compostela Aberta (2) para ser investida. Así se lo confirman las partes, pero hasta ahí llega, de momento, su compromiso. A expensas de las directrices de su dirección, los socialistas, con muchos resquemores por la posición de Sanmartín con sus iniciativas en el mandato que ahora concluye, no aclaran todavía si se sumarán a ese «goberno estable e diverso» que quiere conformar la nacionalista o se mantendrán en la oposición abiertos a acuerdos puntuales.

La división interna del grupo municipal socialista, que se ha quedado sin su principal referente —el aún alcalde Bugallo, que ya anunció su renuncia— alimenta la dualidad en esa reflexión. Pero tampoco tienen prisa por decantarse. De hacerlo a favor de un acuerdo, no sería antes de la investidura, ni tampoco con un tripartito, fórmula que está indagando también Sanmartín. Un pacto BNG-PSOE solo rozaría la mayoría absoluta (está en 13), lo que sí garantizarían los 2 ediles de CA, pero ese no es un escenario en el que se vean los socialistas, en el caso de abrirse a un pacto. La asamblea de CA decidirá hoy si explora dicha vía, que reforzaría el exiguo ejecutivo con el que, de lo contrario, arrancaría el gobierno de Sanmartín.

Mientras, desde el PP, su candidato, Borja Verea, advierte que investir alcaldesa a Sanmartín para después dejarla sola aboca a la ciudad «á deriva», una deriva evitable si se facilita que su formación, con 11 ediles, asuma el gobierno. E invita al PSOE a hacerlo.

pontevedra

El PSOE exige. BNG y PSOE están obligados a entenderse en Pontevedra para evitar que el Partido Popular, que tras doce años volvió a ser la lista más votada en unas municipales, alcance la alcaldía. El nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores perdió dos ediles (de 11 a 9) y necesita los votos del PSOE (que ganó uno, de 4 a 5), para afrontar el que sería su séptimo mandato.

Ambas partes dan por hecho que Lores será investido de nuevo con el mismo pacto entre ambos, pero no está cerrada la fórmula de gobierno. «Non queremos ocupar unha cadeira no goberno sen máis», reitera el socialista, Iván Puentes, que recuerda que al no haber mayoría absoluta un hipotético gobierno de coalición tiene que asentarse sobre la base de un acuerdo «que sexa a síntese dos programas das dúas forzas políticas». De no ser así, el PSOE no descarta apoyar a Lores en la investidura pero no entrar en el equipo de gobierno.

Los contactos se iniciaron ayer con una invitación del BNG a negociar. Los nacionalistas ya nombraron a su delegación (formada por los concejales Eva Vilaverde, Raimundo González y César Mosquera), y el PSOE designará hoy a sus emisarios. A partir de ahí comenzará la cuenta atrás para llegar al 17 de junio con un acuerdo cerrado, al menos, de investidura.

El PP se propone para encabezar los gobiernos de Lugo y Ourense con PSOE y BNG

Los cabezas de lista del Partido Popular en Ourense y Lugo consideran que pueden encabezar el nuevo gobierno en sus respectivas ciudades mediante un imposible pacto a tres bandas.

ourense

Cabezas urge un encuentro. En la capital ourensana, la única alternativa a la continuidad de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde es un pacto a tres bandas de PP, PSOE y BNG. Los populares defienden que su candidato, Manuel Cabezas, sea el nuevo regidor, pero socialistas y nacionalistas harán frente común en el proceso negociador. Precisamente, pese a que no había ningún representante de la ciudad, la atención se centró ayer en la reunión de Santiago entre PSOE y BNG. En el caso de Ourense, socialistas y nacionalistas suman diez concejales, los mismos que Democracia Ourensana y tres más que el PP, que logró siete. Cabezas ya urge un encuentro a nivel local con los líderes del PSOE (Francisco Rodríguez) y del BNG (Luís Seara). Jácome fue elegido alcalde en el 2019 con los votos de sus ediles y los del PP.

LUGO

Negociaciones desde el jueves. El PSOE y el BNG de Lugo han anunciado que se reunirán este jueves para empezar a dar pasos en las negociaciones encaminadas a reeditar un acuerdo de gobierno para la capital lucense —ambos gobernaron en coalición durante el pasado mandato— y articular un programa marco que regirá en el nuevo mandato municipal. El acuerdo entre ambos grupos parece la opción más probable para la investidura del día 17. Pese a ello, la portavoz del PP de Lugo, Elena Candia, envió una carta a los candidatos del PSOE y BNG, Lara Méndez y Rubén Arroxo respectivamente, para proponerles que, ya que el PP resultó ser el partido más votado —12 ediles contra 8 socialistas y 5 nacionalistas— y que se quedó a un puñado de votos de la mayoría absoluta, sea la candidata popular quien ocupe la alcaldía. Candia ofrece a sus rivales participar en un gobierno que incluya proyectos a negociar de los tres partidos. Lugo contó en el anterior mandato con un gobierno de PSOE y BNG.