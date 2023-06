El Sergas inicia el lunes las reuniones para abonar un plus a los médicos que trabajan en la pública y en la privada

Extender el complemento específico fue una de las demandas de la huelga de médicos de abril, en la foto una protesta en el CHUS Sandra Alonso

La Consellería de Sanidade se comprometió con los colegios médicos de Galicia y con los sindicatos a iniciar en este mes de junio las negociaciones para abonar el complemento específico -unos 900 euros brutos mensuales- a los facultativos que trabajan en la sanidad pública y en la privada, que actualmente no lo cobran. Es una vieja demanda no solo de los colegios profesionales sino de los sindicatos médicos, y de hecho la huelga llevada a cabo por CESM entre el 11 y el 19 de abril tenía como una de sus principales reivindicaciones extender este plus.

La Xunta, tras llegar a un acuerdo para poner fin a este paro médico, se comprometió con este y con el resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial a negociar este complemento entre el 1 de junio y el 1 de julio. No solo eso, el Sergas también aseguró que la diferencia entre lo que cobran los médicos con exclusividad en la pública (900 euros) no podrá superar en más de 180 euros a lo que cobren los que trabajan en ambos sistemas, es decir, percibirán un mínimo de 720 euros mensuales.

La Consellería de Sanidade ya remitió la documentación necesaria para iniciar estas reuniones y el lunes mantendrá el primer encuentro con el sindicato que convocó la huelga, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). También se negociará la forma de retribuir las guardias localizadas. El miércoles 7 de junio los responsables sanitarios se reúnen con el otro sindicato médico de Galicia, O´Mega. En realidad esta documentación enviada no es más que una recopilación de lo que están haciendo otras comunidades autónomas, ya que hay muchas diferencias a la hora de aplicar este plus.

Según los datos de la Xunta el porcentaje de facultativos que trabajan en ambos sistemas es pequeño. Menos del 8 % del total. En concreto son unos 630 de los más de siete mil que forman parte de la plantilla del Sergas.

Esta reivindicación se relaciona con otra que defendieron los colegios médicos, flexibilizar la aplicación de la ley de compatibilidades para estos facultativos. Galicia era la comunidad que aplicaba de forma más restrictiva la norma, por lo que los médicos que querían trabajar en un hospital con algún tipo de concierto con el Sergas -es obligatorio solicitar la compatibilidad- sistemáticamente veían rechazado este permiso. A principios de este año se llegó a un acuerdo para relajar la interpretación de la norma, centrando la prohibición en la actividad concertada y no en el conjunto del hospital con concierto.

El sistema para autoprolongar la jornada de los médicos de familia no cuaja

Una de las medidas que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció a bombo y platillo, poner límite al número de pacientes que atienden diariamente los médicos de familia, no está cuajando de momento en los centros de salud. A partir de unos 34 pacientes diarios durante un mínimo de cuatro jornadas -no hay una cifra exacta porque depende del tipo de cupo o del número de profesionales presentes-, el médico podrá derivar este exceso de demanda y autoprolongar dos horas (retribuidas) su jornada, con un máximo de 12 pacientes. Es una medida, en todo caso, para especialistas con al menos cupos de 1.200 pacientes.

De momento, dicen los facultativos, no está funcionando de manera sistemática, «está en pañales, por decirlo así, estamos en período de prueba. Son ellos los que deciden en función de la agenda y están marcando dónde, cómo y cuándo quieren», explica Enrique Marra-López, secretario de CESM. Marra asegura que hay médicos que han querido autoprolongar y no han podido.

Otros prefieren directamente no hacerlo. Jesús Sueiro, del ambulatorio Concepción Arenal de Santiago y vocal de Agamfec asegura que optan por otras medidas porque la autoprolongación, pese a ser «buena en teoría», no es factible en la práctica. «Si prolongásemos por la tarde los que tenemos más de 34 pacientes lo haríamos todos, y no hay consultas disponibles porque hay compañeros trabajando por la tarde», recuerda Sueiro.

En este ambulatorio recurren a la prolongación habitual de jornada para atender a los pacientes de otros cupos cuando hay médicos de baja o vacaciones.

Tampoco desde el sindicato médico O´Mega ven de momento mucho recorrido a esta medida, «algunas gerencias empiezan a tener cierta capacidad de maniobra en este sentido y algún día conceden, pero de manera organizada no percibo que esté funcionando», explica Manuel Rodríguez.