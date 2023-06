El ministro Miñones encabezará la lista socialista al Congreso por A Coruña

Miñones, en octubre del 2022, durante la celebración en Santiago del Consejo Interterritorial de Sanidad, junto a Darias, la ministra a la que sustituyó. XOÁN A. SOLER

El ministro de Sanidad y exdelegado del Gobierno, José Miñones, será el candidato del PSdeG por la provincia de A Coruña al Congreso. Así lo confirma la dirección del partido, que insiste en que los comités provinciales recibirán el «máximo respecto» para la confección de las listas en las elecciones generales del 23 de julio. Fuentes socialistas apuntaban este jueves, durante la reunión de la Executiva Nacional en un hotel de Teo, que el secretario de organización, José Manuel Lage, podría encabezar esta circunscripción. Pero esta opción ha ido perdiendo fuelle con el paso de las horas en medio del proceso contra reloj para la elaboración de las candidaturas en cada provincia.

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, apuntaba ayer a la posibilidad de que Miñones ocupase el primer lugar en una de las listas a la Cámara Baja. «Hai unha tradición de que ministros teñan opcións nese senso [ir en la candidatura]. Non sería estraño velo». El líder de los socialistas gallegos advirtió, aun así, que todavía no existía ninguna comunicación «nin desexo expresado» por el propio Miñones, el presidente Pedro Sánchez, o desde Ferraz para que fuese así. «Respectamos as tradicións, pero serán eles quen desvelen as decisións», continuó.

El PSdeG sigue negociando las listas para Congreso y Senado, y podría repescar a algunos de los descolgados de las municipales como Carmela Silva (que perdió la Diputación de Pontevedra) o Ángel Mato (que no repite como alcalde de Ferrol). También se analiza si David Regades puede ir como cabeza de lista en Pontevedra, como avanzó La Voz el pasado martes. Su cargo actual como responsable de Zona Franca depende directamente del Gobierno central, y, por lo tanto, de lo que suceda el 23 de julio.

Los comités provinciales se reunirán a principios de la próxima semana para resolver esas negociaciones, por lo que las candidaturas estarán preparadas en los próximos siete días. Las propuestas serán remitidas a la ejecutiva gallega, que elaborará un informe y, en tiempo «récord», expresó Formoso, enviará las conclusiones a la Comisión Federal de Listas el próximo viernes. Allí se evaluarán para ser refrendadas al día siguiente por el Comité Federal. El 20 de junio deben de ser registradas las candidaturas de todos los partidos.