Rueda reclama la Diputación de Ourense para el PPdeG y plantea a PSOE y BNG que apoyen a Cabezas contra Jácome

Cabezas y Rueda, durante un pasado mitin en Ourense, con Baltar detrás. Miguel Villar

La actualidad política gallega sigue ensimismada en el laberinto ourensano, del que por ahora no se atisba salida y en el que siguen los enredos por debajo de la mes. Dicen unos que el objetivo es apartar de la alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome y su Democracia Ourensana (DO), y otros que el fin es quitar al PP una Diputación que gobierna desde los albores de la democracia. El permanente debate sobre la controvertida figura de Jácome, que le otorgó un protagonismo inusitado en el escenario autonómico, comenzó mucho antes de las municipales, en las que obtuvo 7.000 votos más y el puesto de primera fuerza en Ourense, aunque confiaron en él poco más de un tercio de quienes votaron, y menos del 22 % de todos los llamados a las urnas en la tercera urbe de Galicia.

Y ese debate y el protagonismo de Jácome continúan. Hoy jueves, el presidente de la Xunta y el PPdeG, Alfonso Rueda, señaló las claves de la compleja posición del PPdeG en el laberinto ourensano, donde deben conciliar las pasadas alianzas de su partido con DO, el hecho de que esa formación sigue siendo llave en la Diputación, el compromiso autoimpuesto de no llegar a acuerdos con ellos, y la defensa del PP de que se debe permitir gobernar a la lista más votada, que en la ciudad de las Burgas fue precisamente Democracia Ourensana.

Rueda rechazó plantear si estaría dispuesto a dejar rodar la cabeza de José Manuel Baltar para llegar a un acuerdo que les permita mantener el ente provincial y apartar a DO de la alcaldía. Afirmó que Baltar solo es por ahora un concejal electo por Esgos, y que la citada hipótesis (apartarlo) «non se plantexou».

Subrayó las contradicciones internas en el PSdeG entre la postura de pactar con Jácome para apartar a Baltar o llegar a un acuerdo con PP y BNG para evitar que Jácome sea alcalde: «O candidato do Partido Socialista [Francisco Rodríguez] parece que ten unha postura distinta a da executiva provincial. Un lío, o Partido Socialista debería aclararse para poder falar en serio».

También reiteró que si el BNG es sincero en sus propuestas de apartar a Democracia Ourensana, deberían apoyar al candidato del PP, Manuel Cabezas, que fue el segundo más votado. Pese a las críticas hacia nacionalistas y socialistas, no descartó la posibilidad de un pacto que aparte a Jácome e insistió además en que respalda la postura de Cabezas de no llegar a acuerdos con Democracia Ourensana.

Rueda mantuvo la postura expresada el miércoles de no avanzar los nombres de los candidatos a presidir las diputaciones antes de que se concreten las alcaldías. Y siguiendo esa línea, evitó dar respuesta a la pregunta de si Baltar debe seguir al frente de la institución provincial. Pero sí mostró su rechazo a un veto del PSdeG al político ourensano. Por otra parte, subrayó que un candidato del PP debería presidir esa institución, y añadió que debería ser así en todas las entidades locales en las que el PP fue la lista más votada.

¿Y por qué no seguir ese principio en Ourense y dejar gobernar a DO? Rueda afirmó que la postura de dejar gobernar a la lista más votada se debería aplicar de forma global: «Oxalá que todos os partidos nos poñamos dacordo para que se respecte o dereito da lista máis votada a gobernar en todas partes. Sería o lóxico. Se fosa o principio xeral, aceptaríamolo», incluso aunque en algunos lugares no gustase, insistió.

Sánchez y las elecciones generales

Por otra parte, el presidente del PPdeG se mostró convencido de que en las elecciones generales su partido ampliará la ventaja que tomó en las municipales con respecto al PSOE y al BNG. Rueda fue muy crítico con Pedro Sánchez por su discurso de ayer, en el que equiparó al PP con la extrema derecha, y también se mostró seguro de que los ciudadanos rechazarán ese «discurso do medo». Señaló además el «cinismo» de Sánchez, toda vez que los socialistas han mantenido pactos con Bildu, una formación que ha llevado a condenados por terrorismo en sus candidaturas.

El presidente también reprochó al Gobierno central el gran número de proyectos pendientes que quedarán en Galicia por la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, y reclamó al Ejecutivo que amplíe los medios para facilitar el voto por correo.