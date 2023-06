El patrón de un narcovelero interceptado con 3.700 kilos de cocaína: «Las indicaciones las daban Carlos Silla y su padre»

Carlos Silla, en el juicio, con Fernández Pajuelo al lado. CAPOTILLO

Carlos Silla Otero escuchó este jueves, desde el banquillo de los acusados, cómo dos procesados en la misma causa por narcotráfico lo situaban a él en lo más alto de la organización desmantelada en marzo del 2020 -en pleno confinamiento- tras ser incautados 3.700 kilos de cocaína transportados por el velero Benirras. Antolín Fernández Pajuelo, que reconoce haber patroneado la embarcación hasta Galicia desde las proximidades de Brasil, y Daniel del Río Señoráns, que confesó haber ejercido de marinero en el mismo barco, situaron a Silla como la persona que los contrató y coordinó todos los preparativos para esa travesía.

Ambas declaraciones están cargadas de información relevante que confirma la ya recogida en el sumario que se juzga desde ayer, miércoles, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Pero también aportan novedades. Especialmente llamativa fue la acusación -repetida en dos ocasiones- de Fernández Pajuelo contra el padre de su presunto jefe: «Las indicaciones las daban Carlos Silla y su padre». El progenitor llegó a estar investigado en la causa, pero finalmente no fue procesado para ir a juicio.

Por su parte, Del Río Señoráns relató con numerosos detalles de fechas y ubicaciones cómo fue contratado por Silla para integrar la tripulación del velero. Añadió durante el interrogatorio de la Fiscalía Antidroga que parte de las gestiones de organización las realizaba la «secretaria de Carlos Silla». El fiscal le preguntó por el nombre de la mujer, pero Del Río Señoráns alegó que no podría responder a esa pregunta: «Mi mujer y yo, con la que tengo una hija de pocos meses, hemos recibido amenazas de muerte para no dar nombres si confieso. Así que entiendan, por favor, que a esa pregunta no puedo responder».

Arrepentidos, los dos procesados relataron también cómo fue la travesía desde que zarpó el velero del puerto de Portonovo. El Benirras navegó inicialmente hasta Huelva, donde fue sometido a reparaciones y pintado para cambiar el color. En ese primer viaje participó Pajuelo, mientras que a Señoráns lo llevaron en coche, junto a un tercer presunto tripulante, desde las Rías Baixas hasta la localidad lusa de Faro. Allí los esperaba otro coche, con dos hombres de corta edad y naturales de Huelva, que completaron el desplazamiento en coche hasta la ciudad andaluza. «Carlos Silla estaba allí y comprobó los últimos preparativos antes de zarpar», explicaron Silla y Señoráns.

El viaje de ida se completó en unos 22 días. Los esperaba un pesquero con las casi cuatro toneladas de cocaína, que fueron trasvasadas en una embarcación auxiliar. El viaje de vuelta, según sus testimonios, acabó en algún punto entre A Coruña y Ribeira. Dos planeadoras salieron a su encuentro para recoger el alijo, salvo dos fardos que Pajuelo se quedó. «Sospechaba que no nos pagarían, por eso no los entregué», dijo en el juicio.

El Benirras tenía orden de navegar hasta la localidad lusa del Algarve. «Teníamos que atracar y esperar a que nos recogieran, luego haríamos un viaje más en otro velero ya preparado por Carlos Silla», señaló. Pero el Benirras apenas tenía combustible y soplaba un viento de sur especialmente intenso que hacía incontrolable el velero. Por eso, «con la autorización de Silla», dijo Pajuelo, decidieron hundirlo y navegar en una embarcación auxiliar hasta A Guarda, villa natal de Pajuelo. Allí, en un inmueble de su propiedad y de su hermano, se escondieron hasta que pocas horas después fueron detenidos por la Guardia Civil.

De Carlos Silla no se supo nada más durante el año y medio siguiente. Se fugó hasta su arresto en otoño del 2021 a bordo de otro velero con más de cuatro toneladas de cocaína. Las incautaron autoridades portugueses y Silla ya fue condenado a más de una década de prisión. Ahora, por este alijo en Galicia se enfrenta a otros 18 años de cárcel.

Pero de la declaración de esta mañana de Pajuelo aflora un tercer viaje con otro alijo de cocaína que sí fue coronado. Pajuelo explicó que ocurrió en diciembre del 2019, también a bordo del Benirras. Pajuelo dice que lo hicieron él y Silla, y que descargaron los fardos a una narcolancha frente a las Rías Baixas.

Pocos minutos después, el Benirras fue abordado por embarcaciones de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Ese abordaje consta en el sumario que está juzgado, del que se dice que no se encontró droga a bordo, aunque todo indicaba que acababa de cruzar el Atlántico con un porte millonario de cocaína. Hoy, Fernández Pajuelo aseguró que ocurrió así, y que de aquel viaje Silla le prometió 600.000 euros que no ha cobrado. Tampoco los 800.000 correspondientes a la travesía por la que están siendo juzgados. Un millón y medio de euros que Pajuelo, afirma, le adeuda su entonces jefe, Carlos Silla.