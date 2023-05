Una mujer que perdió a su pareja en Angrois y sufrió graves heridas: «No soy capaz de aceptar cómo es mi cuerpo ahora»

Imagen de la sala de vistas del juicio del Alvia, habilitada en la Ciudad de la Cultura de Santiago XOAN A. SOLER

La sesión del juicio del Alvia de este miércoles giró en torno al relato de una mujer que viajaba en el coche número 4 del tren con su novio para asistir en una boda del hermano de este en Galicia. El accidente de Angrois tuvo consecuencias muy graves para ella. Se fracturó ambos brazos, varias costillas y pelvis, además de todo tipo de traumatismos. Son secuelas del descarrilamiento en Angrois que aún hoy arrastra. «Siempre tuve un carácter alegre, pero las consecuencias del accidente lo cambió todo. Ahora tengo muy poca ilusión, soy incapaz de disfrutar. Tengo dificultades para dormir y falta de apetito. A día de hoy desgraciadamente ya no soy la misma. No soy capaz de coger el coche. Es como si me viera en un estado de alerta permanente, tampoco soy capaz de aceptar cómo es mi cuerpo ahora, lo tengo cubierto de cicatrices. Todo eso me ha cambiado», dijo entre sollozos.

Esta víctima del accidente tiene aún una depresión reactiva porque perdió a su pareja en el accidente. «Mi cuerpo ya no es mi cuerpo. Muchas actividades que me gustaban ya no las hago. Cada día soy consciente de que ese accidente existió», lamentó. Sigue con tratamiento psicológico y medicada con antidepresivos y ansiolíticos. Además, ocasionalmente tiene cefaleas muy fuertes que a veces la llevan a urgencias. Aún tiene dificultades para hacer movimientos cotidianos. Ya no puede jugar al pádel o hacer otro tipo de deportes a los que era aficionada.

Llevaba ocho años de relación con su pareja y vivían juntos. «Había un proyecto de vida en común, era algo más que un noviazgo, estábamos intentando tener un hijo», dijo muy emocionada cuando el abogado de la familia de su novio le preguntó si estaban registrados como pareja de hecho. Todo este tipo de dudas que lanzaron sobre su relación la puso aún más nerviosa durante la declaración judicial. La jueza fue bastante dura con este tipo de preguntas e insinuaciones. «Me parece bastante desagradable este tipo de cuestionamientos», dijo.

Después declararon la madre y los hermanos de su pareja que, en su mayoría, trataron de rebajar la importancia de la relación entre su familiar fallecido y la mujer que resultó herida, lo que propició alguna que otra llamada de atención por parte de la jueza. «Usted tiene una memoria muy selectiva», le reprochó a uno de ellos, al tiempo que les recordó que era ella la que iba a tomar las decisiones respecto a la relación que tenían ambos de cara a las indemnizaciones.

El juicio entra en junio en su fase final. La semana que viene comienza la declaración de las víctimas que son defendidas por la Fiscalía. A partir del día 20 está previsto el inicio de la prueba documental y de las conclusiones, con la asistencia a la sala habilitada en la Ciudad de la Cultura de Santiago de todas las partes intervinientes en el proceso judicial.