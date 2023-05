Tráfico investiga páginas web que ofrecen carnés de conducir a 850 euros sin hacer examen

Imagen de archivo de un guardia civil del GIAT vigilando un examen del carné de conducir. GUARDIA CIVIL

La Dirección General de Tráfico ha lanzado una alerta sobre una red que está realizando estafas ofreciendo carnés de conducir a 850 euros a través de páginas web que una vez realizado el pago desaparecen. La DGT destaca que en los últimos meses ha aumentado el número de páginas de internet que ofrecen la obtención de un permiso de conducir sin necesidad de hacer ningún tipo de examen, ni de conocimientos teóricos ni prácticos, pero recuerda que «es del todo imposible» obtener un carné de conducir de esa forma.

Tráfico aclara que en España es imprescindible superar un examen para poder tener el permiso conducir, con la excepción de los extranjeros no comunitarios que ya dispongan de un carné en vigor y que puedan canjearlo por uno español si existe acuerdo de canje con sus países de origen. Ante esta situación, la central del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil está investigando varias de esas páginas fraudulentas en las que se ofrecen permisos de conducir españoles a cambio de una cantidad de dinero. Los agentes pudieron comprobar que el carné de turismo, tipo B, que es el más solicitado, se ofrece por 850 euros.

Piden foto del titular y de su firma

Este tipo de páginas suele utilizar siempre el mismo procedimiento para estafar a los usuarios. Se anuncian en internet, con un número de teléfono móvil como vía de contacto. Cuando el ciudadano llama a ese teléfono le piden todos sus datos (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento), además de una fotografía del titular interesado en el carné y otra foto de su propia firma. Los ciberestafadores simulan entonces que comprueban la autenticidad de los datos y acto seguido envían un número de cuenta bancaria en el que el solicitante debe ingresar el dinero mediante una transferencia bancaria. Una vez hecha esa transacción, la página web desaparece y los estafadores también. Y, por supuesto, no hay ningún carné.

Los investigadores de Tráfico advierten que la estafa se suele hacer con páginas web temporales, con números de teléfono españoles de titulares que no existen y que no permiten recibir llamadas, sino solo datos. Además, van cambiando esos números constantemente para no dejar rastro de su actividad.

Las víctimas de estas ciberestafas suelen ser personas migrantes de terceros países a los que les hacen creer que es posible obtener el permiso de conducir sin realizar ningún examen previo, por lo que desde Tráfico insisten en dejar claro que eso es imposible.

No es la primera vez que se descubren procedimientos irregulares en torno a la obtención del carné de conducir. Los más frecuentes son los de suplantación de personas en los exámenes teóricos. Se trata de mafias organizadas que ofrecen la posibilidad de presentar al examen a una persona con ciertos conocimientos para intentar superar la prueba en lugar del verdadero aspirante, y todo a cambio de una cantidad de dinero. En los últimos meses, la Guardia Civil descubrió casos de ese tipo en exámenes en Ourense y Pontevedra.