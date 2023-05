El XIDE, el nuevo modelo de citas de primaria del Sergas, salta a otras comunidades

Pacientes pidiendo cita en un mostrador del Sergas. CAPOTILLO

El nuevo modelo de citas de los centros de salud está prácticamente implantado en toda la atención primaria gallega —el área de Pontevedra y O Salnés es la única en donde no está al cien por cien— pero ya hay comunidades que trabajan con sistemas similares al XIDE. Este XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) funciona a través de un algoritmo que según el motivo de consulta que el paciente da al administrativo orienta hacia el profesional más adecuado, así como sobre si la consulta debe ser presencial o telefónica, urgente, en el día u ordinaria. Según la Xunta, Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla La Mancha tienen modelos semejantes, y de hecho cuando en Galicia se empezó a rodar el XIDE se interesaron por él los sistemas de salud de Cataluña, Madrid, País Vasco, Canarias, Asturias, Murcia, Navarra y Andalucía.

Al igual que ha ocurrido en el Sergas, estos sistemas de gestión de la demanda tienen defensores y detractores. En Cantabria el colegio médico envió un requerimiento al consejero de salud para que paralice este modelo o acudirán a los tribunales. En este caso los profesionales critican que la herramienta les impide citar a los pacientes cuando ellos deciden, vulnerando el derecho del médico de atención primaria a desarrollar plenamente su profesión y competencias.

Pendiente de la Justicia

En Galicia el XIDE ha sido recurrido por los colegios médicos, entre otros motivos porque consideran que es un triaje encubierto y vulnera competencias, además de no respetar la privacidad del paciente que debe explicar en un mostrador el motivo de su consulta. No solo han llevado a los tribunales este sistema de citas sino que solicitan medidas cautelares, es decir, que se paralice mientras no hay una resolución judicial. En estos momentos el proceso está pendiente de las alegaciones que haga el Sergas para que la Justicia decida o no paralizarlo.

Por su parte Sanidade defiende un sistema que es una petición del Gobierno central recogida en el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. Uno de los puntos de este documento señala la necesidad de «establecer procedimientos normalizados de gestión de la demanda según el motivo de consulta», de ahí que todas las comunidades, apuntan desde el Sergas, hayan apostado por estos modelos «pidiendo a Galicia que explicara cómo lo estábamos haciendo». Es más, aunque ahora solo funciona por teléfono y presencialmente, el objetivo de la Xunta es que también se pregunte el motivo de la consulta al pedir una cita en la web y la app del Sergas.

Sanidade incorpora esta semana a 587 nuevos residentes, de los que 454 son médicos

Semana de despedidas y bienvenidas. Un total de 415 residentes de distintas titulaciones, la mayoría de Medicina, finalizan estos días su formación en los centros sanitarios públicos, al tiempo que 587 la inician. Este incremento de profesionales es para los responsables del Sergas una buena noticia pese a no ser suficiente. El gerente de ACIS, la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández-Campa, aseguró este martes que en un contexto de déficit de médicos es necesario que las comunidades puedan formar al mayor número de residentes posible.

En el caso de Galicia de los 587 jóvenes que inician esta semana la residencia 454 son médicos, y de ellos 174 harán la especialidad de medicina de familia. Pediatría formará a 27 nuevos profesionales, radiodiagnóstico a 20 y anestesia a otros 20. Además, se incorporan 50 especialistas en enfermería familiar y comunitaria. En total la sanidad gallega forma en el curso 2023-2024 a 1.977 residentes de distintos cursos.