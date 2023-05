Decenas de personas se concentran para reclamar a la Xunta que finalice seis oposiciones pendientes del 2019

Concentración de afectados por el retraso de oposiciones de la Xunta ante el Parlamento este miércoles PACO RODRÍGUEZ

Afectados por los retrasos en seis procesos selectivos de la Xunta volvieron a concentrarse este miércoles delante del Parlamento de Galicia en Santiago para pedir que se finalicen por completo las oposiciones pendientes, con la incorporación efectiva de los candidatos que hayan obtenido u obtengan plaza.

La protesta estuvo encabezada por una pancarta que rezaba: «OPE Xunta 2019, resolución xa!!! Queremos traballar, non queremos esperar». Los manifestantes portaron, además otros carteles recordando que algunas categorías acumulan «máis de catro anos e medio de proceso», o reclamando a la Dirección Xeral de Función Pública, organizadora de las pruebas «que esperte».

Los convocantes calculan que hay unas 740 personas afectadas por el alargamiento en el tiempo de media docena de procesos selectivos, los de educadores, trabajo social, auxiliar de enfermería, bombero forestal, emisorista-vigilante y bombero forestal conductor de motobomba.

Los que más retraso acumulan son los de las categorías vinculadas al servicio de prevención y extinción de incendios (el SPIF). Convocados en el año 2019 y con primer examen en el 2021, como los otros afectados, incluyen plazas que se remontan al año 2016. «A día de hoxe só dispoñemos da baremación provisional, moitos non temos a certeza de se imos conseguir praza ou non», explica Xurxo, participante en la oposición a bombero forestal, que como las otras categorías del SPIF llevaba casi veinte años sin exámenes de acceso.

Aspirantes a distintas categorías del servicio antiincendios en la concentración de Santiago PACO RODRÍGUEZ

En otras categorías ya se ha resuelto el proceso selectivo, y ya se sabe quién lo ha superado y entrará a trabajar en la Administración pública. Pero la situación es igualmente difícil. «El plazo para que los que conseguimos puesto entregáramos la documentación acabó el 3 de mayo. Nos dijeron que a la semana siguiente saldrían los listados para escoger plaza y que se tomaría posesión de manera ágil, pero nada de eso ha pasado. Ahora se dice que podría ser en septiembre... Y así seguimos, esperando, sin saber cuándo acabará esto. Es desesperante», explica Antía, que ha superado el proceso para 86 plazas de educador social que empezó a preparar en el año 2017, cuando se anunció que podrían convocarse, pero sigue sin trabajar.

A la espera de elegir destino está también Laura García, que logró uno de los 305 puestos de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), convocados también en el 2019 y con examen inicial en el 2021. «Llevamos muchísimo tiempo esperando. Ahora, como convocamos una protesta, nos dicen que para no alterar las vacaciones del personal, a lo mejor escogemos en julio, pero nos incorporamos después del verano. Todos los meses hay rumores distintos. Yo tengo un niño pequeño, ¿qué hago? ¿Dónde lo escolarizo, si no sé ni dónde me va a tocar?», denuncia.

Los tres reclaman agilidad a Función Pública. Especialmente crítico es Xurxo, porque la incertidumbre en el caso de los procesos para el SPIF es mayor, al no haber listados definitivos. «Na baremación provisional eu teño praza, pero hai catrocentas reclamacións, non se sabe cómo vai quedar. É a OPE interminable», explica. De conseguir el puesto, el cambio para él sería grande. Pasaría de trabajar de manera temporal seis meses de cada doce a un puesto de funcionario todo el año. Otros afectados por los distintos procesos sin culminar ni siquiera tienen trabajo actualmente, por lo que incorporarse a sus puestos se hace aún más apremiante.

A todo esto se suma que hay convocados procesos de estabilización. «O de bombeiro forestal é para primeira semana de novembro. Non entendemos cómo pode haber convocado un proceso de similares características cando hai outro sen rematar. Tivemos que anotarnos, volver pagar taxas, academias, poñernos a estudar... A xente está preparando unha oposición que se cadra xa ten aprobada polo proceso do 2019», indica Xurxo.

Los afectados por los retrasos reclaman más celeridad a Función Pública para completar los procesos y la incorporación del personal. Y advierten que no descartan nuevas medidas de presión, como concentraciones semanales o incluso una acampada permanente ante la sede de la Xunta en San Caetano.