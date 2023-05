El TSXG condena a Renfe por vulnerar el derecho a huelga del sindicato CGT

El ADIF está ultimando la puesta en marcha del ERTMS en el eje atlántico y en la curva de Angrois XOAN A. SOLER

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Renfe a pagar 7.501 euros al sindicato CGT por vulneración del derecho a huelga, después de que, durante la jornada de paro del 7 de noviembre de 2022, duplicase la oferta de plazas en dos trenes que hacían servicios mínimos en la línea entre Vigo y A Coruña, recurriendo a una doble composición.

De acuerdo con el fallo, emitido el lunes 15 de mayo y contra la que todavía cabe recurso de casación, los magistrados consideran acreditado que la compañía pública vulneró el derecho a la huelga porque los dos convoyes habilitados aquel día fueron de doble composición con un total de 360 asientos, cuando lo habitual los lunes era que fuesen de composición simple, con 180 plazas.

«Sin duda afecta al principio citado de menor restricción del derecho de huelga, aminorando su impacto en la ciudadanía y, por lo tanto, desnivelando la balanza en lo referente a la proporcionalidad que, cabe no olvidar, ya se compensa por el propio hecho de que se fijen servicios mínimos que habrán de prestar trabajadores que, de no existir tales, no prestarían servicios los días de huelga», explica el TSXG.

Tras este fallo, el sector ferroviario de CGT en Galicia emitió un comunicado en el que reclama a Renfe que tome «medidas disciplinarias» y «depure las responsabilidades» contra los responsables de la operadora que tomaron la decisión de duplicar la oferta de plazas, «vulnerando un derecho constitucional» como es el de la huelga.