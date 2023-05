El acuerdo del Gobierno con los jueces y fiscales solo está pendiente de una asociación

Jueces y fiscales salen del Ministerio de Justicia tras la reunión de este jueves, que continuará por la tarde. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, han dicho sí a la propuesta presentada por el Gobierno para solucionar el conflicto y lograr que se desconvoque la huelga prevista para el próximo lunes, día 22. La oferta de los ministerios de Justicia y de Hacienda plantea una subida de 450 euros por nómina para todo el colectivo. El aumento se aplicará de forma gradual, entre este año y el 2024.

Esta tarde continuará la reunión en la sede del Ministerio de Justicia, según informaron a La Voz fuentes conocedoras de las negociaciones. Se trata de concretar detalles del acuerdo y de intentar que la asociación mayoritaria de jueces se sume finalmente al pacto en el marco de la mesa de retribuciones. La APM ya había anunciado antes de la reunión que rechazaba la propuesta económica por considerarla «insuficiente e inasumible» Por la mañana, la ministra de Justicia, Pilar Llop, había pedido unidad a las asociaciones judiciales y fiscales para llegar a un acuerdo este jueves y poder así desconvocar la huelga que amenaza con colapsar la actividad judicial en plena campaña electoral.

Tras la reunión de la mañana, Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), indicó que todas las asociaciones menos una están dispuestas a suscribir el acuerdo. Añadió que esta tarde se intentarán cerrar flecos, informa Europa Press. José Ignacio Martínez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), aseguró que su asociación ha aceptado la oferta realizada por Justicia y Hacienda, y aclaró: «No es el acuerdo que nosotros queríamos, pero en un acto de responsabilidad con el ciudadano y con la Administración de Justicia, hemos decidido aceptar el acuerdo que se nos ha ofrecido».

También Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales (AF), se mostró optimista ante la negociación de la tarde y adelantó que su asociación es proclive a aceptar el acuerdo, aunque precisa que aún quedan extremos que aclarar. Por su parte, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mostró su satisfacción por el hecho de que la mesa de retribuciones esté cada vez más cerca de concluir con un pacto. «Hay una mayoría sobrada en favor de que se firme el acuerdo», destacó.

Sin embargo, Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), avisó de que no hay nada que garantice que esta tarde se firme un acuerdo. Y sostiene que «no da por asegurado absolutamente nada». Añadió que «cabe la posibilidad de que la negociación pueda pasar a otra fase, pero eso no garantiza nada. No sería el primer proceso que se frustra por la redacción que pueda tener una acuerdo», concluyó. Así las cosas, todo queda pendiente de lo que esta tarde decida la APM para saber si va a sumarse a la mayoría que tiene previsto firmar con los ministerios de Justicia y Función Pública.

El documento del Gobierno propone el aumento salarial en forma de complemento de destino por representación. La subida supone entre 440 y 450 euros por nómina, tanto para jueces como para fiscales. La cantidad solo varía en función del destino de cada uno. El documento plantea que ese aumento se alcance de manera gradual entre este año y el próximo, con efectos retroactivos del pasado 1 de enero para el 40 % del incremento. El segundo 40 % se aplicará el 1 de enero del 2024, mientras que el 20 % de la subida tendrá efectos económicos el 1 de julio del año que viene.

La oferta supone un aumento medio del 7 % sobre las retribuciones individuales de jueces y fiscales, que se suma al 8 % aprobado en un acuerdo de octubre del 2022 que contempla subidas salariales a desarrollar entre el 2022 y el 2024 para toda la Administración.

Además de los aspectos económicos, el Gobierno ve necesario «realizar un esfuerzo» por parte de la Administración para aumentar, a corto plazo, el número de jueces y fiscales, por lo que propone la creación de 200 nuevas plazas, distribuidas entre este año y el próximo.