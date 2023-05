Un coruñés lleva tres años con mascarilla por un problema de fecales en su negocio

Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES Humberto Fernández sufre vertidos de aguas fecales en su comercio de A Coruña desde hace más de tres años MIGUEL MIRAMONTES

Mercancía estropeada, mobiliario dañado, limpieza continua y uso de mascarilla. Es el balance de los daños causados por un problema de fecales en un bajo ubicado en la calle Forcarei, en el barrio de Monte Alto, en A Coruña.

«Empezó con el inicio de la pandemia, hace tres años. Al principio llenaba tres o cuatro cubos de agua con la fregona. Después, cuando se retomó la actividad tras el covid tuve que cerrar varios días porque no podía trabajar por el vertido. A día de hoy, hay jornadas que tengo que interrumpir la actividad para limpiar», explica Humberto Fernández González, propietario de la joyería Humberto.

Para el comerciante, más allá del deterioro del mobiliario, «valorado en 17.000 euros», lo más grave es el «olor nauseabundo». Así, el hombre se ve obligado a utilizar un protector facial «porque es insoportable». «Es un problema que afecta a las ventas. Tenía un presupuesto para realizar dos piezas de oro con diamantes, que alcanzaban los 60.000 euros, y se echaron atrás porque el día que vinieron a formalizar el encargo entró agua y llegaba hasta los tobillos», lamenta. Asimismo, narra que perdió material, como correas, «igual el total de lo que tuve que tirar fueron 10.000 euros» «Tuve que tirar muchas correas y lo muebles, que fueron hechos a medida, están estropeados, pero no los voy a sustituir hasta que se solucione».

Más vecinos afectados

No es el único afectado, ya que en el edificio de al lado también sufren los vertidos. «Yo vivo en el primero y el bajo es de un familiar que reside en el extranjero, pero es de uso comunitario. Como entran las aguas fecales no puedo tender la ropa porque el olor es asqueroso», indica Manuel Dovigo. Tanto él como Humberto señalan que la incidencia no es constante. «Hay meses que no ocurre, pero desde hace varios es continuo», señalan. Asimismo, apuntan que «no tiene nada que ver con las condiciones meteorológicas». Los dos se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de A Coruña para buscar una solución, «vinieron por aquí tanto del Medio Ambiente, como de la empresa e aguas (Emalcsa), pero seguimos igual».

Fuentes municipales explican que tras revisar «tanto el saneamiento como el abastecimiento se comprobó que están bien, no hay ninguna fuga. Se indicó a los afectados que podía deberse a alguna acometida privada, pero siendo así el Ayuntamiento no puede actuar por lo que se le sugirió que se pusieran en contacto con las comunidades de vecinos. Seguramente el origen de la filtración está en la red privada de algún inmueble».