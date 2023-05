¿Quiénes son los Spiderman que llevan semanas colgados de la fachada del CHUO?

Los trabajadores de Coaltura, posando en la campaña del día de la higiene de manos. SERGAS

Desde hace cuatro semanas, los pacientes ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense se pasan el rato mirando por la ventana. Es algo ya habitual cuando uno está en un hospital, donde las horas parecen discurrir mucho más lentas que fuera, pero es que además estos días el horizonte muestra una imagen más animada, porque descolgándose por la fachada aparecen dos Spiderman. Ellos no llevan las mallas rojas ni se sujetan con una telaraña, pero se deslizan pared abajo con la misma destreza que el superhéroe de Marvel.

Los hombres-araña que en los últimos tiempos captan la atención de todo el que está o pasa por el CHUO son en realidad trabajadores de la empresa ourensana Coaltura, que están limpiando las grandes cristaleras del hospital. Y tienen todavía para un tiempo más. «Calculamos estar ata finais de xuño», explica Alejandro Fernández, propietario de Coaltura junto a Simón Carril.

Uno de los trabajadores de Coaltura limpiando los cristales del CHUO.

Para quien esté ingresado y pueda verse apurado al descubrirles ante la fachada, Fernández lanza un mensaje de tranquilidad. Porque la imagen nítida que se ve del exterior desde la habitación no es recíproca. «Son cristais de espello, así que vémonos a nós mesmos, non para dentro», explica Fernández. Reconoce que si se fijan mucho pueden llegar a ver algo, pero eso no sucede porque ellos están a la faena.

Fernández asegura que se han acostumbrado a que los pacientes o sus familiares golpeen en los cristales cuando pasan para intentar comunicarse con ellos aprovechando que las ventanas basculan ligeramente por la parte superior. «A xente pídenos se pode sacar unha foto e nós dicimos que si, claro», cuenta. No dudaron en posar en la campaña promovida con motivo del día de la higiene de manos. Saben que llaman la atención: «É un traballo peculiar».

Los dos operarios de Coaltura, en plena faena.

Alejandro y Simón tenían experiencia en el sector de los trabajos en altura cuando el 13 de enero del 2020 decidieron lanzarse a la aventura empresarial. Cogían el testigo del que había sido su jefe y aseguran que están contentos con el resultado. Han ido creciendo en facturación año a año y los cuatro empleados con los que empezaron ahora son nueve. Y todavía podrían crecer más si encontraran personal. Cualificado o sin formación, porque estarían dispuestos a asumir el proceso de que la gente obtuviese los cursos necesarios. Para emplearse en el sector es preciso tener sendos cursos de trabajos verticales y trabajo en altura, así como el de prevención de riesgos laborales. No hay cortapisas. «Vale calquera, coa formación axeitada», señala Fernández, aunque matiza acto seguido que tiene que ser gente a la que le guste no tener los pies en la tierra. Él trabaja como bombero en el parque de O Carballiño (labor que complementa con su faceta empresarial) y el resto de sus compañeros llegaron procedentes del mundo del alpinismo y la escalada. «Son cousas que non se parecen en nada, pero si teñen en común o tema da altura, que é fundamental», remarca.

Coaltura realiza limpiezas, pero también labores de rehabilitación y pintura en fachadas, así como cambios y mantenimiento de cubiertas. Todo lo que tenga que ver con los edificios altos, así que tanto trabajan para comunidades como para industrias. A Fernández, confiesa, le encantaría volver al CHUO en el futuro. «Estamos moi contentos», dice.