As ambulancias aínda non cruzan a fronteira con Portugal

Una ambulancia portuguesa en Monçao en una foto de archivo M.Moralejo

Fíxose público en novembro, ratificouse en decembro, e aínda non está activo. O servizo transfronteirizo de emerxencias médicas entre o norte de Portugal e Galicia foi un dos grandes anuncios do penúltimo cumio bilateral luso-español, celebrada o 4 de novembro en Viana do Castelo. Semanas despois, a Consellería de Sanidade de Galicia e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) portugués ratificábano asinando un memorando de entendemento para poñer en marcha o que, insistían, era un proxecto piloto. Pero, tal e como destacan distintos medios lusos, nin sequera os alcaldes das vilas fronteirizas do norte portugués tiñan información sobre como e cando comezará a funcionar o servizo.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 sinala que, coa sinatura do acordo, ámbalas dúas partes estableceron «o marco normativo para o desenvolvemento da colaboración sanitaria nas emerxencias entre Galicia e o Norte de Portugal», o que deu pé ás primeiras reunións de coordinación. «Neste momento, estase a desenvolver o procedemento operativo de actuación. Esperamos que se poida aplicar á maior brevidade», engaden.

Prazos cumpridos

Tampouco concretan unha data de inicio dende o INEM portugués. Porén, afirman que os prazos especificados no memorando de entendemento «están a ser integramente cumpridos». Explican que foi realizada a primeira reunión en xaneiro «onde se definiron os equipos de traballo». Tres meses máis tarde, «no inicio de abril, foi pechada a primeira etapa, coa identificación dos recursos de saúde, das Unidades de Saúde e dos medios de emerxencia médica dispoñibles nas rexións transfronteirizas».

Ademais, fontes internas especifican que está a instalarse o rexistro clínico electrónico en medios de emerxencia médica do INEM, «fase concluída no 61 %». Deben rematar de definir os protocolos de actuación entre traballadores e a preparación dos sistemas de comunicación.

En toda a fronteira no 2024

O sistema pretende mellorar o seguimento e a continuidade asistencial do paciente, independentemente do lado da fronteira onde ocorra a necesidade de atención médica. Alén da asistencia inmediata, o usuario poderá decidir onde quere ser atendido, sempre que as necesidades o permitan. Trátase do primeiro servizo de emerxencias médicas interrexional entre os estados español e portugués, e supón un paso máis na colaboración que comezara cos proxectos de Asistencia Recíproca Interrexional en Emerxencias.

Nese sentido, o INEM di que se trata de «unha estratexia de retirada de barreiras (...) aos coidados transfronteirizos, polo que esta medida está a ser ampliada a outras rexións do país».

Contan con poder implementala na asistencia prehospitalaria no vindeiro ano 2024, en todas as rexións fronteirizas.