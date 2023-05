Aboal defiende que los sueldos del personal sanitario en Galicia están por encima de la media

MARCOS MÍGUEZ

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, ha salido este lunes al paso de las palabras del ministro de Sanidad, José Miñones, que en una entrevista radiofónica ha reclamado a la Xunta mejores condiciones económicas a los médicos como solución a la falta de profesionales: «Llevamos trabajando para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios desde hace muchos años y hemos conseguido muchos hitos».

En cuanto a las condiciones retributivas, Aboal ha subrayado que «estamos por encima de la media de las comunidades autónomas» y ha situado a Galicia entre las siete primeras. En cualquier caso, ha afirmado que, aunque «hay que seguir avanzando» en esta cuestión, cree que «estamos en una situación muy buena con respecto al resto del sistema nacional de salud».

En relación a las vacantes en las plazas mir (33 en total) el director xeral de Asistencia Sanitaria lo ha achacado al cambio en el sistema de elección de plazas, que desde hace unos años es cerrado y no permite a los aspirantes modificar su selección en función de las vacantes que van quedando libres. De todos modos, Jorge Aboal ha recordado que el problema no es exclusivo de Galicia y que la falta de médicos de familia se da en toda España.

«Hemos hecho un grandísimo esfuerzo por aumentar las unidades docentes y la capacidad formativa», ha subrayado, para después lamentar que «es una pena que, teniendo capacidad para formar médicos que hacen falta en el Sistema Nacional de Salud y que hacen falta en Galicia, no se puedan formar».

Comesaña se reúne con el ministro de Sanidad y le traslada una batería de medidas para formar a más médicos de familia

El ministro de Sanidad, el compostelano José Miñones, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la capital de Galicia con un tema estrella: la falta de médicos de familia y las dificultades para formar a más. Básicamente el encuentro se centró en abordar medidas que puedan ampliar el número de residentes que eligen esta especialidad.

Comesaña trasladó todas las viejas reivindicaciones del Sergas. La primera, cambiar el sistema de elección mir que se implantó en la pandemia. Para la Xunta este es el motivo principal por el que quedaron 33 plazas desiertas en la comunidad, el 16 % de las ofertadas en medicina de familia, ya que no se pueden conocer los puestos disponibles en tiempo real. Además, las zonas más afectadas fueron las comunidades con áreas poco pobladas.

El conselleiro también reclama eliminar la nota de corte en este examen, es decir, no exigir una calificación mínima para poder acceder al período de residencia. En la convocatoria del 2023 casi 1.900 titulados en Medicina no pudieron elegir por esta causa. Convocar más plazas de la especialidad de familia y flexibilizar la acreditación de unidades docentes fueron otras de las demandas que desde el Sergas trasladaron a Miñones en este encuentro. Por ejemplo, un nuevo centro de salud no puede formar a residentes con la normativa actual, ya que debe estar al menos un año abierto para poder hacerlo, ni aunque se trasladasen tutores de otros ambulatorios.

Jubilación de los médicos de primaria a los 72

La Xunta propone que los médicos de familia y pediatras de atención primaria puedan prolongar su servicio activo hasta los 72 años de forma temporal para paliar el déficit de especialistas. La creación de la especialidad de urgencias, ya comprometida por el Ministerio, o el nuevo centro de protonterapia de Galicia, que el Sergas confía en que sea el primero público de España, también centraron las conversaciones entre ambos responsables sanitarios.