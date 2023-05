«A nosa familia perdeu a felicidade polo acoso dun profesor que segue no colexio»

Los padres del alumno mostrando varios documentos relativos al caso denunciado Sandra Alonso

Pilar, nombre ficticio de la madre de un niño de 11 años escolarizado en un colegio de Ames, notó hace un año que su hijo, con un diagnóstico de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) combinado y una discapacidad reconocida del 33 %, estaba mucho más alterado que de costumbre, con episodios de incontinencia urinaria y crisis de ansiedad, trasladándole reflexiones como «no sé para qué estudio, total nunca llegaré a ser lo que quiera». Incluso le dijo «no sé para qué nací, no sirvo para nada», pese a que el pequeño tiene buenos resultados académicos.

Ella le sonsacó sobre el porqué de esas frases, y el menor le contó que eso era lo que le decía uno de sus profesores, que el curso pasado, en 5.º de primaria, le dio clases de gimnasia y de alguna asignatura más. Al día siguiente, la madre de un compañero de su hijo le preguntó si sabía lo que le estaba pasando al niño, precisamente con ese mismo docente.

Según los padres del alumno afectado, que prefieren mantener el anonimato para preservar la intimidad de su hijo y del resto de la familia, se sucedieron nuevos incidentes, incluida una agresión física, ya que el menor les contó que un día, por no estar sentado de forma correcta en la silla, el profesor lo golpeó tras empujar la mesa escolar contra su pecho, haciéndole daño también en la cabeza al chocar contra el respaldo de la silla. Ante la gravedad de lo que les contaba, preguntaron a los padres de otros compañeros de la misma clase, que corroboraron la veracidad de lo que el menor les había narrado.

Todos estos hechos están recogidos en el primer escrito que la familia presentó en el colegio el pasado 13 de junio para pedir que en la recta final del curso se evitase el contacto de su hijo con el docente.

Ansiedad y menos rendimiento

Pese a que este año el profesor ya no da clase al niño, el cuadro de ansiedad del menor, que acude a terapia psicológica, no ha disminuido, sino todo lo contrario. Al inicio de este curso, el pequeño, que en verano no necesitó medicación, tuvo que volver a tomarla, incrementando la dosis para ayudarle a controlar sus impulsos, ya que se encuentra «irritable y negativista», según el informe de su pediatra. Además, los padres confirman que el niño también recibe atención psiquiátrica para gestionar lo ocurrido.

La denuncia de esta familia motivó la apertura de un «procedimiento disciplinario», pero este expediente, con una propuesta de resolución que incluye medidas sancionadoras al docente, sigue abierta por una cuestión de plazos administrativos, según confirma la Consellería de Educación.

Mientras tanto, a propuesta del centro y con el apoyo de Inspección, al profesor se le asignó desde marzo una zona de guardia y recreo alejada del área en la que está el niño, y en el colegio evitan que el docente participe en alguna actividad o salida a la que pueda acudir el menor, que ha visto afectado su rendimiento académico.

Que los primeros hechos que denuncian hayan ocurrido hace ya once meses y que el expediente aún siga abierto destroza a sus padres y al propio niño. «Na nosa familia perdeuse toda a felicidade por culpa do acoso dun profesor que segue no colexio despois do que lle fixo ao neno».

La Voz se puso en contacto por escrito con el docente para conocer su versión sobre lo ocurrido, sin obtener respuesta.

Han denunciado ante la Guardia Civil y presentado una queja a la Valedora do Pobo

La familia señala que desde que informó al centro educativo de lo que le ocurría a su hijo el apoyo de la escuela ha sido total, especialmente por parte de la tutora del menor y de la directora. Los padres del niño también se reunieron en varias ocasiones con el inspector que tiene asignado el colegio en cuestión, y este autorizó de forma prácticamente inmediata las medidas que sugirió el centro.

Pese al trabajo hecho desde la escuela, que limitó este curso las posibilidades de interacción entre el docente sobre el que pesan las quejas y el menor, su familia afirma que los problemas continúan. Así lo plasman en un escrito remitido al inspector y al centro educativo el pasado 20 de marzo. En él han buscado «deixar constancia» del «malestar e impotencia pola situación retadora, burlona, intimidatoria e lesiva», que sufren tanto ellos como su hijo. El mes pasado también presentaron una queja ante la Valedora do Pobo y denunciaron los hechos ante la Guardia Civil. Los padres reconocen que están «desbordados» y que llegaron a pedir al profesor, por mediación de una abogada, que evitase a su hijo.

El menor no quiere dejar el colegio

Al niño le sugirieron incluso cambiar de colegio. «Yo no hice nada y quiero seguir con mis amigos», les contestó el menor.

Su hijo estudiará en el instituto el próximo curso y sus padres confían en que el cambio le ayude, pero creen que sería determinante que al profesor se le imponga algún tipo de sanción.