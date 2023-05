El Gobierno retoma la negociación con jueces y fiscales en un último intento por evitar la huelga

Jueces ante la sede del Ministerio de Justica antes de entrar a la segunda reunión con el Gobierno el pasado día 8. Fernando Villar | EFE

Jueces y fiscales retoman este martes las negociaciones con el Gobierno en el seno de la mesa de retribuciones en la que volverán a pedir un aumento salarial lo más cercano posible a sus pretensiones económicas. La última oferta realizada por los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda es de 46,7 millones de euros, lo que supondría una subida de entre 350 y 500 euros brutos al mes para cada uno de los más de ocho mil jueces y fiscales que ejercen en España. El acuerdo no parece fácil por la división existente en las asociaciones que participan en los debates de la mesa de retribuciones.

Dos de ellas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), ya se mostraron en la última reunión a favor de aceptar la oferta del Gobierno. «Para nuestra asociación era condición indispensable que la propuesta que estaba encima de la mesa no se perdiera por mantener un pulso de máximos», señalaron desde UPF horas después de la última reunión.

Jueces y fiscales confían en que el Gobierno mejore la oferta de subida de sueldos tras haber aplazado la huelga José Manuel Pan

Distinta opinión tienen en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Las cinco asociaciones mantienen, aunque con algunos matices, la amenaza de huelga como medida de presión ante los negociadores del Gobierno. Pese a todo, aceptaron aplazar el inicio del paro, precisamente previsto para este martes, como gesto de buena voluntad: «Hemos entendido necesario no comenzar la huelga el día 16 con el fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible».

A la espera de una oferta mejor

Estas asociaciones no se han puesto de acuerdo sobre el día que se retomará la huelga si no hay acuerdo, aunque todas tienen claro que esta semana será la última de negociaciones. Esperan que el Gobierno les proponga una oferta económica superior a la presentada en la última reunión. De hecho, desde la APM, mayoritaria en la carrera judicial, aseguran que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se comprometió a presentar una nueva oferta. Para esta asociación de magistrados, la propuesta actual, de 46,7 millones, plantea «unas cantidades que son insuficientes e inasumibles, porque no permiten recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido desde el año 2003 ni el recorte salarial superior al 10 % sufrido en el 2010».