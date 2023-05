Catro estudantes universitarios de Santiago e Vigo gañan o Premio Franco Grande

CEDIDA

Andrea Díaz Villares e Andrea Rey Castro, na modalidade de estudantes de grao ou mestrado de Galicia e do Estado, e Ana María Aído Vázquez e Xurxo Rodríguez Olveira, na de estudantes de grao ou mestrado da Universidade de Vigo, resultaron gañadores da segunda edición do Premio de Investigación Xurídica en Lingua Galega Xosé Luís Franco Grande, que convocou a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo.

Este é un galardón que reflicte a vinculación existente entre a cultura galega e o dereito, que tan ben resaltou ao longo da súa vida Xosé Luís Franco Grande.

O xurado destacou a gran calidade dos traballos presentados, o que os levou a elixir dous gañadores ex aequo en cada unha das modalidades.

Na primeira delas, Andrea Díaz Villares, da Universidade de Santiago de Compostela, presentou un traballo sobre a protección no eido laboral ás persoas que informen sobre infraccións de dereito da Unión Europea. Andrea Rey Castro, tamén da USC, foi distinguida polo desenvolvemento dun estudo sobre o afundimento do Prestige.

Pola súa banda, Ana María Aído Vázquez, estudante de mestrado da Avogacía da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo, presentou un traballo sobre os novos retos para o dereito de patentes. E Xurxo Rodríguez Olveira, estudante de grao en Dereito en Vigo, afondou no terrorismo e os dereitos fundamentais.

O veredicto do xurado foi lido no transcurso do acto do Día das Letras que organiza a Facultade de Ciencias Xurídicas de Vigo. Nel participou Antón Vidal Andión, presidente de Galaxia, que recordou a Franco Grande como unha persoa «de fortes conviccións, contumaz, serio e dunha honestidade excepcional». Vidal Andión tamén esbozou un perfil de Francisco Fernández del Riego.

Completou a xornada Xosé Manuel Pacho Blanco, coordinador de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, falando das relacións vitais de Manuel Curros Enríquez co mundo do dereito.