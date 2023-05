Unanimidad en el Parlamento para pedir al Gobierno el arreglo del firme en las A-6 y A-52

Obras en la autovía A52, en el viaducto sobre el río Arnoia, este año. Santi M. Amil

Los tres grupos del Parlamento aprobaron este miércoles una proposición no de ley para que el Gobierno proceda «con toda a celeridade posible» a arreglar el firme deteriorado en las autovías A-6 y A-52. La iniciativa, que suma las propuestas de PP y BNG y contó con el voto favorable del grupo socialista, reclama también un plan de conservación anual de todas las carreteras de competencia estatal en Galicia.

Además, piden que se cree un fondo extraordinario de mejora de la red de carreteras del Estado en Galicia movilizando presupuestos no ejecutados en los últimos años, para llevar a cabo actuaciones de reforma integral primando la seguridad vial y priorizando aquellas vías y tramos con mayores índices de siniestralidad. En la defensa de la proposición, el popular José Manuel Balseiro cargó de forma contundente contra el Gobierno central. «En Galicia temos tres autovías estatais para conectarnos co resto de España e as tres presentan algún tipo de problema ou deficiencia», criticó el parlamentario, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «maltratar a Galicia». Balseiro también reprochó al Ejecutivo central de «non querer dar a coñecer os prazas de entrega dos trens AVRIL, bloquear o traspaso da AP-9 e subir as peaxes das autopistas en contra do que prometeron».

En el marco de este debate y pese a que los grupos de la oposición respaldaron la iniciativa, el nacionalista Luís Bará y la diputada socialista Patricia Otero ironizaron con la supuesta preocupación de los populares por la seguridad vial cuando no reprueban y no piden el cese del presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, citado por un presunto delito contra la seguridad vial tras circular a 215 kilómetros por hora.