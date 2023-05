Antonio López e Julio Abalde: «O noso reto é que veñan estudar a carreira alumnos de fóra de Europa»

Abalde y López en el encuentro internacional de rectores Cedida

Forman parte dos 700 reitores de catorce países diferentes que participaron no quinto encontro internacional de reitores Universia en Valencia. Antonio López (Barreiros, 1964) e Julio Abalde (Vigo, 1956), cabezas visibles das universidades de Santiago e da Coruña respectivamente, admiten que as preocupacións da ensinanza superior son bastante coincidentes a un e outro lado do Atlántico.

—¿Ata que punto son importantes este tipo de encontros para establecer acordos que doutra maneira non se acadarían?

—Julio Abalde (JA): Moitas veces serven para reforzar acordos ou contactos previos, e para que nos coñezamos os reitores. Son importantes para establecer eses nexos e para discutir temas que nos interesan a todas as universidades, independentemente que sexan do Estado español ou de fóra.

—Antonio López (AL): Esa é a clave. Ademais, como os reitores cambiamos con certa frecuencia, tamén é unha forma de coñecerse e de ter ocasión de centrar un debate sobre algúns temas. Pero a relación institucional entre universidades está por enriba desto, existe desde antes e vai existir despois.

—¿Que temas son comúns a todas?

—JA: A colaboración institucional, o emprendemento ou o impacto das novas tecnoloxías están afectando a todas as universidades ou máis ben a todos os sistemas educativos. Como universidades non podemos estar alleos aos debates da sociedade, a formación de novos perfís profesionais, a adaptación das novas metodoloxías á ensinanza. Somos parte da sociedade e estamos de cheo nos debates que lle interesan á sociedade.

—AL: Os temas son recorrentes: a revolución dixital, desde a intelixencia artificial ata o uso de ferramentas para solucións docentes, o compromiso da universidade para conseguir obxectivos de desenvolvemento sostible, temas de cooperación académica... Tópicos que se reiteran pero que nos preocupan a todos. En cooperación académica hai un campo enorme de posibilidades de colaboración con América Latina. Teñen moita xente nova que está accedendo á universidade e non ten fácil acomodo, e nós temos unhas universidades cunha capacidade superior á demanda pola crise demográfica. Hai ámbitos de cooperación en máster, doutorado e graos.

—JA: Ás veces mesmo para axudar á formación de técnicos superiores que precisan os países iberoamericanos. O tema de doutoramento é moi importante porque hai unha demanda enorme e para iso necesitas doutores, e en América Latina aínda é escaso o número.

—¿Aumenta o fluxo de alumnado que vén deses países?

—JA: En posgrao e doutoramento temos canles de colaboración e mobilidade, o reto que temos é ser capaces de atraer a estudantes de grao de fóra do espazo europeo, que é moito máis complicado. Aí necesitamos axuda administrativa.

—AL: Hai unha peza clave que quizais é máis responsabilidade das administracións: poñer en marcha programas de apoio financeiro. Toda a mobilidade en Europa é fácil, pero se queremos que veñan doutros países non só os estudantes que teñen capacidade económica, hai que poñer un programa de apoio financeiro de bolsas.

—¿É alto o alumnado estranxeiro de grao?

—JA: É moi baixo, as universidades galegas somos no Estado español das que temos a porcentaxe máis baixa, máster e doutoramento van mellor pero en grao é moi complicado salvo en programas de mobilidade tipo Erasmus, o reto que temos é que veñan a estudar o grao alumnos de fóra do espazo europeo. Administrativamente é complicado porque temos un sistema vía selectividade que dificulta bastante o acceso de estudantes de fóra do sistema universitario. O Estado español ten que empezar a traballar en convenios bilaterais de recoñecemento das cualificacións, que neste momento temos, por exemplo, con China, para que a entrada sexa doada e poder captar así estudantes que veñan facer aquí todo o grao.

—AL: Con América temos a vantaxe da lingua e da cultura, e a dificultade de que non hai programas e ferramentas que lles axuden economicamente.

—No encontro falouse de novas tecnoloxías, intelixencia artificial, e da necesidade de que sexan seguras. ¿Ata que punto as universidades teñen responsabilidade na formación?

—JA: Temos un grao conxunto de Intelixencia Artificial que incorpora unha asignatura de ética, os técnicos do futuro teñen que ter uns principios éticos básicos. Nese grao haberá que introducir formación humanística.

—AL: Hai que introducir formación en valores, pero agora mesmo creo que temos unha asignatura pendente, introducir a dose de regulación necesaria nestes ámbitos. Temos que saber que é o que se pode facer, que non, ata onde é admisible ou non.

—Dicía Antonio Abril, presidente da conferencia de consellos sociais, que é grave que aínda se escoiten frases de «fóra empresas da universidade». ¿Cal debe de ser a relación entre empresa e universidade?

—AL: As universidades temos claro que o coñecemento hai que poñelo ao servizo da sociedade, a nova LOSU insiste moito en que o coñecemento debe ser trasladable, pode haber algún cartel anecdótico de que se está a mercantilizar a universidade, pero hoxe pasan con normalidade polo consello social e o consello de goberno contratos con empresas, conformación de empresas con base tecnolóxica... Esa idea está superada. Temos asumido que é algo que se nos pide, poñer ao servizo da sociedade o que facemos. Temos un sexenio de transferencia, é dicir, ao profesorado non so se lle valora a investigación, senón que hai unha parte de transferencia na que se valoran traballos con empresas, contratos, empresas de base tecnolóxica, patentes... E ten consecuencias positivas e de retribucións para o profesorado.

—¿Como van as conversas para camiñar cara o 1 % do PIB no financiamento das universidades, como marca a nova lei universitaria?

—JA: A Xunta ten que aclararnos qué porcentaxe de financiamento hai en Galicia. Nós sabémolo e non chegamos ao 1 %, por datos da Xunta estamos no 0,89 %, iso supón que terá que haber un incremento importante, pero neste momento está en discusión entre o Goberno central e as comunidades. O que é indubidable é que o Goberno central ten que poñer fondos, e temos que estar vixiantes en que a comunidade use eses fondos na universidade, porque temos experiencias anteriores de fondos que viñan aparentemente especificamente para as universidades e non se destinaron todos. O Goberno di que ten dificultade para asignar fondos finalistas, pero nós temos que garantir que eses fondos o sexan.

—AL: Hai que analizar quén vai poñer os fondos, porque hai unha lei que o di, pero son as comunidades as que financian, e o Estado vai ter que facer algunha achega. Agora mesmo é máis un debate entre gobernos, estatal e autonómicos.

—¿E os micrograos, as microcredenciais, cando se poderán cursar?

—JA: As microcredenciais teñen que ver co proceso de formación ao longo de toda a vida. Será en breve. Creo que xa estarán para o curso que vén.

—AL: O marco normativo está bastante definido, e ademais hai unha iniciativa a nivel europeo con axudas e vai haber unha convocatoria a nivel estatal. É inminente.