El PP bloquea la tramitación de la ILP de SOS Sanidade Pública, apoyada con más de 50.000 firmas

La defensora de la ILP, Vanesa Viquendi, frente al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Xoán A. Soler

El Partido Popular hizo uso de su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para bloquear la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por SOS Sanidade Pública y apoyada por los dos grupos de la oposición. Los populares argumentaron que el texto no aspira a solucionar los problemas de la sanidad pública sino a «derrocar» al Gobierno de la Xunta, cuyo único representante en el debate fue el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. La plataforma recogió más de 50.000 firmas para registrar la iniciativa.

El diputado y viceportavoz del PPdeG, Alberto Pazos, criticó el «claro sesgo partidista» de la plataforma, a la que consideró una «sucursal do bipartito» PSdeG-BNG. La defensora de la ILP, Vanesa Viquendi, subrayó la importancia de buscar «solucións» a las carencias del sistema público de salud causando problemas en la atención a todos los pacientes. También consideró que el panorama del sistema de salud pública empeora, lamentó que no haya pediatras «en máis da metade dos centros de saúde», criticó que la demora para la atención de pacientes es de varias horas y subrayó el predominio de una teleasistencia que «non serve a meirande parte da cidadanía galega». La responsable de presentar la iniciativa en la Cámara autonómica urgió a tomar medidas ya, argumentando que «non son contra ninguén», sino que «a favor de todos».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó a los populares gallegos de «non ser decentes» al rechazar la tramitación de la ILP, y reprochó que aboguen por un «modelo insolidario» que «pon a tarxeta de crédito por riba da tarxeta sanitaria». Afeó, además, los catorce años gobernando en la Xunta con «recortes e privatización», que «deixaron a atención sanitaria na UCI». «Hoxe o PP votou non a mellorar a atención primaria pero estou segura que en canto teña oportunidade a cidadanía galega vai votar si a unha sanidade pública libre de recortes», advirtió la líder del Bloque, que apuntó a una disminución de 2.339 millones de euros en la inversión en atención primaria desde el 2009.

Desde el PSdeG, el diputado y responsable de sanidad, Julio Torrado, pidió a los impulsores de la ILP no desistir pese a la posición del partido mayoritario en la Cámara porque «esta lei perderá unha votación pero gañará un debate». Reclamó a la Xunta que atienda «o clamor social» que pide la reforma del sistema ante el «hastío cidadá, a desesperación dos profesionais e a propia sostibilidade do sistema». Torrado recordó que esta ILP se trata de la «máis apoiada» de la historia tras recoger más de 50.000 firmas.

El popular Alberto Pazos insistió en que la ILP está «trufada de partidismo», y que únicamente «pretende salvar o falso relato da esquerda galega da sanidade». «Non vou aceptar que disfracemos de plataforma a una sucursal do bipartito», advirtió, calificando de «indecente» el discurso anterior de Pontón. «Sobran motivos para non apoiar esta iniciativa. Pídolles que deixen de lado o partidismo sanitario e comecen a facer propostas, porque aí sempre terán a man tendida deste partido», añadió el diputado, terciando de nuevo que la platforma haga una «defensa incondicional dos partidos que deixaron a sanidade galega no decimoquinto posto do ránking de calidade» mientras atacan al Gobierno que la situó «como a sexta mellor de España».