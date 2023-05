Jácome afronta su peor momento en la recta final del mandato en Ourense

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense. MIGUEL VILLAR

Un exconcejal de Democracia Ourensana (DO) cuando el partido aún estaba en la oposición publicaba ayer en Twitter una amplia reflexión sobre la deriva de la formación política liderada por Gonzalo Pérez Jácome: «Dóeme ver todo o que está a saír e que en DO, que sempre denunciou o enchufismo, que sempre denunciou o uso privado das institucións públicas, e que sempre denunciou os tráficos de influencias das empresas, temos que ver estes días as seguintes novas», dice Pablo Prol, que inmediatamente pasa a repasar las noticias que en las últimas semanas acorralan al alcalde de Ourense, que está pasando el momento más delicado de su mandato.

Quitando a su eterno número dos, Armando Ojea, que se mantiene fiel, a Jácome lo han abandonado casi todos los que lo acompañaron desde sus inicios. Tras la crisis interna del año 2020, cuando dimitieron cinco de los siete ediles de DO por supuestas irregularidades económicas en la gestión del partido, incorporó al grupo municipal Telmo Ucha. Pese a salvar entonces a Jácome del bloqueo —ya que con dos ediles no podía siquiera convocar la Junta de Gobierno—, ambos se han distanciado. El alcalde no lo ha incluido en su candidatura para el 28M y han vuelto a saltar chispas, con críticas públicas del edil al todavía alcalde. En el pasado, el líder de DO se había enfrentado también a otro de los referentes originales del partido, Rafael Martínez Cachafeiro, conocido como Rafa Reporter por sus intervenciones en la televisión de Jácome.

Con él sí se ha reconciliado recientemente. Tanto es así, que lo ha incluyó en su lista electoral en un puesto destacado (el sexto). Además, Martínez ha sido la persona que identificó el Concello de Ourense como responsable de una infracción por exceso de velocidad. Eso ocurrió en septiembre del año pasado y, pese a la insistencia de la oposición, el Ayuntamiento tardó casi ocho meses en aclarar quién conducía ese vehículo oficial. Jácome justificó que fuese su recuperado amigo y compañero de candidatura en el hecho de que trabaja como profesor en la escuela municipal de música. Según dijo, estaba atendiendo responsabilidades relacionadas con el Concello, aunque ninguno de los dos aclaró cuáles. El problema es que el pasado fin de semana se hizo público un audio en el que se escucha al alcalde proponiendo a otros dos funcionarios que fuesen ellos quienes cargasen con la multa.

Todos los grupos de la oposición piden su dimisión y consideran que el modo de proceder del alcalde puede ser delictivo. El BNG ya pasó por el juzgado de guardia el sábado para pedir que se investigue el caso y se plantean ampliar su denuncia con los audios que se han ido conociendo sobre la supuesta financiación irregular de la campaña de DO o sobre enchufes de asesores en empresas concesionarias. A la difícil semana que ha vivido Jácome habría que añadir la publicación de los contratos menores, los que se adjudican a dedo, que llevaba un año ocultando. Comidas con empresarios a 100 euros por comensal y gastos en taxi de hasta 600 euros al mes por sus desplazamientos figuran en el listado.

«Todos los inútiles a la calle, o vas a concesionarias o te conseguimos chollos en algún lado». Así se refiere Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, a sus asesores. En un audio al que ha tenido acceso La Voz de Galicia, el regidor charla con otro miembro de su gobierno y repasa uno a uno los nombres de varias de las personas que forman parte de su equipo de confianza. Se refiere a «Eloy» —probablemente Eloy Mojón, que fue su jefe de gabinete— como un «trapalleiro» y se propone bajar el sueldo a «Lupe», «aunque sea la mujer del juez». Se refiere a Guadalupe Ucha, esposa de un magistrado que, precisamente por ese motivo, tuvo que apartarse de un caso en el que se investigaba a Jácome. «Tengo unas ganas de echarlos a todos...», añade. «Y todos los inútiles a la calle, o vas a concesionarias o te conseguimos chollos en algún lado», sentencia el alcalde.