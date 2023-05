El PP urge al Gobierno central el arreglo del firme deteriorado en la A-6 y la A-52

PPdeG

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, recordó este lunes en rueda de prensa que su grupo llevará al pleno de esta semana una petición al Gobierno central para el arreglo del firme deteriorado en las autovías A-6 y A-52. A esto sumó la necesidad de acelerar «o ritmo de reposición do viaduto do Castro na A-6 que, once meses despois do seu colapso, aínda se atopa en fase de demolición».

El diputado popular también reprochó a la oposición falta de interés por la reunión solicitada por la líder del BNG, Ana Pontón, para abordar el traspaso de la AP-9 a Galicia, ya que tras un mes de que ese encuentro quedase limitado por Rueda al ámbito parlamentario sigue pendiente de una respuesta por parte de los dos grupos. A día de hoy, está «pendente a resposta», subrayó Puy, lamentando que ninguno de los partidos de la oposición haya mostrado «o máis mínimo interese por reunirse», por lo que da la impresión de que «había outros intereses» en este encuentro.

El portavoz considera que estos días podían ser adecuados para una reunión entre los tres portavoces parlamentarios, dado que el miércoles se pone en marcha en el Congreso la ponencia encargada de abordar la proposición aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para la transferencia de la AP-9 a Galicia.

En el ámbito de las infraestructuras, también volvió a reclamar al Gobierno central «un compromiso» sobre el número de trenes Avril que vendrán para Galicia una vez que estén homologados.