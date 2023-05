Un grupo de médicos contrarios al acuerdo de mejora salarial pactado con el sindicato CESM entrega 1.300 firmas al Sergas

Concentración convocada por el CESM frente al CHUS, en el mes de abril. Sandra Alonso

Un grupo de médicos especialistas y residentes, a los que se les han unido también médicos de familia, ha entregado este lunes en el registro del Sergas, en Santiago, 1.300 firmas para expresar su oposición al acuerdo alcanzado entre la Consellería de Sanidade y CESM (la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) para poner fin a la huelga, reclamando que a las cuestiones económicas se añadan también medidas de índole organizativo y para reducir la elevada carga asistencial.

En representación del grupo, Iván Arazo, especialista en anestesiología del Lucus Augusti, ha explicado que, en primer lugar, los firmantes se oponen al modo en el que fue aprobado este acuerdo, de «manera unilateral» y «sin contar con toda la información».

Al mismo tiempo, y reconociendo la importancia de la parte económica, rechazan que no se hayan incluido «mecanismos para la salud laboral», para facilitar el trabajo de los facultativos y para mejorar la asistencia a los pacientes, «uno de los principales motivos por los que se están perdiendo tantos especialistas en España y en Galicia».

Entre otras cuestiones, exigen aplicar de forma inmediata la jornada de 35 horas y que se «adecúen las agendas» para dimensionar adecuadamente el número de pacientes por facultativo. «Tengo compañeros de atención primaria que ven 55 pacientes por día. Eso es inviable», ha dicho Iván Arazo. «Se van a casa preocupados, agobiados, no duermen pensando si se han equivocado en algún diagnóstico. Porque estamos hablando de que están atendiendo pacientes cada tres minutos», ha añadido.

Además, también exigen «mejorar la calidad de la contratación de los médicos en formación». En concreto, creen que «la solución» no pasa por «obligar a cumplir tres años después de acabar el mir», sino por promocionar una contratación estable y añadir «medidas que aporten interés» como la posibilidad de tener un suplemento para formación.

Estos profesionales han manifestado este lunes su intención de constituirse como asociación para poder mantener un contacto directo con la consellería y sus propuestas, y, aunque la huelga no está ahora mismo encima de la mesa, han explicado que no descartan llegar a un paro si es necesario.

Desde el Sergas señalan que tanto la Xunta como la Consellería de Sanidade mantienen su voluntad de diálogo y escucha con el conjunto de los sanitarios. «De feito, os acordos acadados o pasado mes de abril representan o avance retributivo máis importante dos últimos 15 anos, contando co apoio unánime dos sindicatos», afirman, y recuerdan que los acuerdos van más allá de mejoras retributivas, como la reducción de la jornada, medidas organizativas o agendas de calidad.

Respecto a la solicitud de mecanismos para mejorar la salud laboral que exigen desde el colectivo, el Sergas señala que «é un tema no que estamos completamente de acordo. Queremos mellorar o benestar dos nosos profesionais e, de feito, xa se está a traballar no tema, como por exemplo co proceso de avaliación dos riscos psicosociais». Y en cuanto a la jornada de 35 horas, fuentes de la Consellería de Sanidade afirman que Galicia es la comunidad número 14 que acuerda la reducción de jornada del personal sanitario. «A redución da xornada laboral céntrase en quendas de maior rotación e tamén naqueles postos que fan sábados», explican.