El Gobierno central niega que la nueva normativa regule la okupación y Galicia prepara su recurso

El Gobierno central mantiene que nada cambia en materia de okupación con el proyecto de ley de vivienda. En el texto solo se señala a los casos que se siguen por vía penal para advertir que las denuncias que lleguen por ese canal obligará a los juzgados a dar cuenta de ellos a los servicios sociales si advierten que entre los demandados hay personas dependientes, discapacitados, menores de edad o víctimas de violencia sobre la mujer.

«La okupación con ‘k’, la que es un delito, no se aborda en la ley de vivienda y ya hay procedimientos exprés para que se puedan ejecutar en 48 horas ante una denuncia», se manifiesta como respuesta al solicitar su valoración desde el Ministerio de Transportes. Inciden en que el nuevo texto legal «regula una parte de la ley de enjuiciamiento civil, no la criminal», con la que vincula el Gobierno los casos okupación. Sin embargo, ya con Pedro Sánchez como presidente se modificó en el 2018 la Ley de Enjuiciamiento Civil para añadir precisamente la posibilidad de un desalojo cautelar exprés por esta vía si los okupas no acreditan en cinco días poseer un título legítimo que ampare su estancia en la vivienda.

Aunque los plazos quedaron establecidos para el desalojo, el atasco que viven los juzgados ha convertido en papel mojado ese margen de cinco días determinado desde la denuncia para reintegrar el inmueble a su propietario.

Incide el Gobierno en que el aumento de las garantías que se otorgan ahora a las personas vulnerables responde a las reclamaciones reiteradas del comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.

Recurso en marcha

Aún antes de que el Senado se posicione sobre la proposición de la ley de vivienda, la Xunta da forma ya al recurso que estima tiene muchas posibilidades de acabar presentando al considerar que la propuesta «foi elaborada de costas ás comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de vivenda». Añaden que el texto «é malo tecnicamente e confuso». Y sobre la usurpación y allanamiento de inmuebles, el análisis que hace la Xunta es que convierte a la okupación en una forma de acceso a ayudas públicas de vivienda por delante de las personas que estén a la espera en el registro de demandantes de vivienda o ayudas. «Non se pode admitir», clama, la Administración gallega.