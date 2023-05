Pontón sitúa a los jóvenes como el motor del cambio el próximo 28M

XOAN A. SOLER

El BNG ha destacado esta mediodía en Compostela el peso que tendrá la juventud en sus candidaturas en las municipales del próximo 28 de mayo. Y lo ha hecho reuniendo a más de 200 jóvenes y chicas que formarán parte de las listas con un objetivo: trasladar a la sociedad el mensaje inequívoco de que son el motor del cambio y de que los nacionalistas aspiran a construir una Galicia en la que los más jóvenes, castigados por la precariedad laboral, tengan un futuro.

«Quero dicirvos que tendes o meu absoluto compromiso e o do BNG de que imos facer todo o posible para que Galiza sexa un país para os mozos e as mozas, no que poidades desenvolver os vosos proxectos de vida e ter oportunidades», destacou, «unha nova Galicia na que teñades presente e futuro, na que as maletas se collan para viaxar, non para emigrar, porque só queremos que emigredes por amor, non para escapar da precariedade ou do paro», proclamó a líder do BNG, Ana Pontón.

En un acto en la compostelana sala Malatesta, en un ambiente festivo, Pontón destacó que estamos ante una juventud que creció entre crisis, que sufre trabajos precarios, bajos salarios y alquileres por las nubes, una combinación que impide la emancipación y retrasa proyectos vitales. «Por se fora pouco, Galicia ten unha ferida aberta: a dos 200.000 mozos e mozas que están fora porque aquí non atoparon unha oportunidade pese a ser a xeración máis formada da historia», dijo.La líder del Bloque destacó algunas de las propuestas para la juventud en temas que afectan directamente sus vidas, como es el acceso a la vivienda, porque con salarios mileuristas, sostuvo, es imposible alquilar una vivienda en las ciudades, donde los precios subieron de media hasta un 30% en los últimos años.

La portavoz nacional del Bloque destacó el compromiso de la juventud, siempre en primera línea ante los grandes retos y luchas: feminismo, cambio climático, defensa de una sociedad inclusiva, en la que cada quien tenga derecho a amar y a ser quien quiera ser”, y defensa también de los servicios públicos, «sabiendo que ninguén se salva só». En el acto de Santiago, también participó Goretti Sanmartín, a quién Pontón definió como la próxima alcaldesa de Compostela, quien prometió una ciudad que acoja a la juventud en lugar de expulsarla.