Un deslizamiento del terreno hunde hasta seis metros la ladera de San Andrés de Teixido

La franja de color marrón muestra el hundimiento del terreno FRANCISCO CANOSA MARTÍNEZ

La ladera de San Andrés de Teixido (Cedeira) se escurre hacia el mar. «Historicamente, sabemos que é unha zona que sufriu un gran arrastre no pasado, pola inestabilidade do terreo e porque é unha zona de moita pendente. Non se chegou a determinar a cronoloxía, pero non estamos falando de millóns de anos...», explica Francisco Canosa, doctor en Geología. «Semana si, semana tamén», pisa el terreno como guía de rutas por este territorio del norte de Ferrolterra, parte del proyecto del Xeoparque do Cabo Ortegal. «No percorrido que fago cos centros de ensino hai unha parada en Chao do Monte, e desde aí un sabe como é a paisaxe. Esta vez chamoume a atención, víase que cambiara dunha forma moi importante», señala.

Seguramente por efecto de las lluvias de finales de diciembre y del mes de enero, el terreno se hundió, justo por debajo del cruceiro de Teixidelo. «As choivas fixeron que un sector se deslizara. Nas imaxes do dron vense as típicas fendas de cando agreta o terreo. Fai unha especie de culler, unha estrutura curvada pola parte inferior, e pola parte de arriba do terreo vaise agretando e vaise producindo ese movemento de material», detalla. Entiende que también ha contribuido a este movimiento el río subterráneo que ahora ha quedado a la vista: «Non se vía, pero estaba lavando o material pola súa base, aproveitou para saír... e a pendente, que é dun 66 %, fixo o resto».

En esta franja del litoral de Cedeira el suelo es arcilloso, «e está apoiado sobre rocha firme, o que fai que poida deslizarse mellor porque non está agarrado, e a auga facilitou que se fora ladeira abaixo», apunta Canosa. Detalla que el punto más alto del deslizamiento se encuentra a unos 200 metros sobre el nivel del mar y la superficie afectada ronda los 18.000 metros cuadrados. El terreno llegó a hundirse hasta seis metros, y en la parte de abajo «formouse unha especie de canle de baixada de material, onde hai unha rocha dunhas dimensións importantes, que quedou atrapada no medio; e na beira do mar formouse unha especie de praia de rochas, porque foi lavando todo e foise acumulando alí o material que arrastrou dende a parte superior [a unos 300 metros del mar]. Mobilizou árbores enteiras, ao ser terreo arxiloso as raíces non collen firme».

Otra vista de la zona donde se ha hundido la tierra FRANCISCO CANOSA MARTÍNEZ

A los vecinos de San Andrés de Teixido no les ha extrañado. «Aquí ten habido moitos esborrallamentos. Recordo un despois de que se subiran os restos do barco, porque baixaran en camións de dous eixos para transportalos», cuenta Antonio Tojeiro, que nació en Teixidelo, una aldea cercana a San Andrés. Alude al naufragio del Bonnie Carrier, un barco cementero, en 1986. La empresa coruñesa Recuperaciones, Desguaces y Salvamentos (Redesa) compró los restos del mercante y achatarró parte de la estructura allí mismo, donde encalló (el hierro fue adquirido por la fábrica de Megasa, en Xuvia, Narón). Para acceder hasta la zona que hoy es conocida por la playa de arenas negras fue necesario abrir 2,5 kilómetros de pista.

Tojeiro, de 63 años, menciona dos «esborrallamentos» más: «Pola documentación que teño, un tivo que ser polo 1890 e pico, e nel morrera o meu bisavó... E matara nove vacas, unhas quedaran mortas e outras coas patas rotas». El otro se produjo muy cerca de San Andrés, en un prado próximo al mirador: «Se te asomas desde alí, onde viran os coches e empezan os postos, vese á dereita. Miña sogra estaba alindando as vacas e escapáronlle, e ela botou a correr detrás delas para tornalas, para que non se lle foran... E grazas a iso salvouse, porque tamén se foi parte do terreo». «Na zona da ribeira, polo cantil, estamos afeitos, son habituais, pequenos ou grandes case todos os anos hai algún, pero como é lonxe das casas non hai preocupación», comenta Tojeiro.

A Canosa le han preguntado varios vecinos y no ve motivo para inquietarse tras el último episodio: «En realidade, todo este sector é unha zona de material moi inestable, non é rocha firme —reitera—, e o pobo de San Andrés está enriba diso». Esto no quiere decir que vaya a registrarse otro deslizamiento «das dimensións do que orixinou ese val, pero de pequeno tamaño pódense seguir producindo».