Alfonso Rueda tendrá 70 actos de la campaña de las municipales, y el PP gallego contará con Feijoo y Rajoy

«Somos o único partido que está en cada recuncho de Galicia». Así presentó Paula Prado, secretaria general del PP gallego, la campaña del 28M, una cita electoral que en Galicia contará con la participación de Alberto Núñez Feijoo en el ecuador de la misma, aunque Prado, que no confirmó fechas, avanzó que el presidente del PP centrará sus actos en las comunidades que también celebran elecciones autonómicas. Y Alfonso Rueda, al ser sus primeras elecciones municipales como presidente del Partido Popular de Galicia, tendrá una intensa actividad política hasta el 28M con su participación en 70 actos. Como apoyo al Partido Popular se sumarán, sin fechas ni actos confirmados, Mariano Rajoy, Elías Bendodo y Borja Sémper.

Con el lema «Galicia entre todos», la secretaria general del PP destacó la capacidad de todas las candidaturas populares, centrándose Paula Prado en las personas que encabezarán las listas populares en las siete ciudades. A Marta Fernández-Tapias alcaldable de Vigo, la consideró la «alternativa ao populismo». Del también aspirante para A Coruña, Miguel Lorenzo, afirmó que era una «aposta segura en todos os sentidos», mientras que para resaltar el regreso a la actividad política del ex regidor ourensano Manuel Cabezas hizo el juego de palabras al definirlo como «alguén con cabeza, que é o que precisa Ourense». En cuanto a Lugo, presentó a Elena Candia como a «única que ten a Lugo como primeira prioridad fronte aos pactos de perdedores» y al referirse al Borja Verea, cabeza de lista de Santiago, lo consideró la persona indicada para «deixar atrás a un alcalde que representa o pasado e a corrupción». De Rafa Domínguez, que optará a la alcaldía de Pontevedra, señaló que «é o único que pensa igual que os pontevedreses, que toca cambio» y al referirse a José Manuel Rey, que optará a recuperar la alcaldía de Ferrol, indicó que ya había demostrado su capacidad de gestión por lo que «é o líder que necesita a súa cidade frente a un goberno absolutamente roto». Y citando a Alfonso Rueda resumió que el grupo forma una «combinación gañadora de talento, experiencia, proximidade e altura de miras».

Sobre la campaña que desarrollarán los populares, Paula Prado incidió en que presentarán «o noso proxecto de futuro no que tamén faleremos da nosa experiencia, tendo en conta que a metade dos nosos candidatos xa foron alcaldes ou alcaldesas». Y allí donde no gobiernan y aspiran a hacerlo, trasladarán «unha imaxe de alternativa para obtener confianza de forma marioritaria para conseguir frear os pactos de perdedores que non levan a nada».