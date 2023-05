Pocas opciones para desconvocar la huelga de transporte de viajeros del lunes, tras una larga reunión sin acuerdo

Estación de autobuses de Ferrol CESAR TOIMIL

Las doce horas de reunión mantenidas este jueves entre los sindicatos y la patronal del transporte de viajeros no sirvieron para desbloquear el conflicto que se vive en el sector y desconvocar la huelga indefinida convocada a partir del lunes. Más bien al contrario, tras el encuentro, las posiciones parecen aún más alejadas que el miércoles pasado, cuando sí hubo un acercamiento que permitió sortear las jornadas de paro previstas para jueves y viernes.

«Nós entendemos que houbo un atraso con respecto ao xa negociado. A patronal chegou cunha interpretación do acordado que convirte a proposta económica nun aumento que non é significativo, pasando do 0,8 % que se ofrecía antes a só un 0,9 %. Nós entendiamos, porén, que se acordaba garantir o poder adquisitivo dos traballadores, e isto non o permite», explica Raúl Rodríguez, de CC.OO., participante directo en unas negociaciones que se iniciaron a las diez de la mañana y se dieron por terminadas, sin acuerdo, pasadas las nueve y media de la noche.

Con lo que parecía un acuerdo inicial para la actualización de las tablas salariales roto, y sin un «debate real», según los sindicatos, sobre el resto de puntos de fricción, como la organización de las jornadas y otras condiciones laborales y de seguridad, la negociación para poner al día los convenios provinciales se complica. Y con ella, la posibilidad de evitar nuevos paros, como el que el 31 de marzo paralizó buena parte del transporte de viajeros gallego, incluido el escolar.

Y es que, a mediodía de este viernes, sindicatos y patronal no estaban llamados a volver a sentarse en el Consello Galego de Relacións Laborais, que actúa como mediador en este conflicto. «Sobre a mesa non está unha nova reunión, e parece difícil que haxa unha antes do luns. En todo caso, estamos dispoñibles, máis vontade negociadora non podemos demostrar», afirma Rodríguez, para quien la huelga del lunes «inevitable nunca é, pero é certo que as opcións de evitala se reducen cada vez máis, non se ve moita posibilidade de non chegar a ese punto».

Los escollos para un acuerdo sobre la actualización de los cuatro convenios provinciales, congelados desde hace años, siguen siendo múltiples. Por un lado, están las diferencias económicas. Si la semana pasada la patronal se comprometió a reconocer la pérdida de poder adquisitivo del 12,3 % durante el 2021 y el 2022, más un 2 % añadido en la provincia de Lugo, que no actualizó sus convenios desde el 2017, ahora presenta una interpretación distinta de ese acuerdo, que no convence a los sindicatos. Fuera de lo monetario, CC.OO. achaca a las empresas haber presentado este jueves una propuesta «de mínimos, collendo a peor parte dos convenios que hai en Galicia, unha posición que podería entenderse nunha primeira reunión, pero que non é de recibo a estas alturas da negociación».

Así las cosas, los sindicatos celebrarán a lo largo de este viernes asambleas locales para preparar los paros indefinidos que se iniciarán en la medianoche del lunes 8 de mayo, dado que la posibilidad de un acuerdo es, ahora mismo, muy lejana. La huelga afectaría al transporte interurbano, al metropolitano, al escolar y también a los buses urbanos de Santiago y Lugo.

La Xunta cree que «hai tempo» para evitar la huelga

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha hecho este viernes un llamamiento al diálogo entre trabajadores y empresarios del sector del transporte de viajeros para evitar la huelga indefinida.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, la representante de la Xunta ha considerado que «hai tempo» de aquí al lunes para que se llegue a un acuerdo entre los sindicatos y la patronal.

«Apelamos ao diálogo continuo e a que cheguen a un acordo definitivo, porque estamos falando dunha folga que non quere ninguén e que non beneficia a ninguén», ha insistido.