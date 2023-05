Formoso mantiene el apoyo del PSdeG a la ley del litoral pero propone reformar el Estatuto

Formoso, en el centro, junto a la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el de Vilagarcía, Alberto Varela. Lavandeira jr | EFE

El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, reafirmó este jueves el apoyo de su partido a la tramitación de la ley de gestión integral del litoral, aprobada hace una semana en el Consello de la Xunta y que entrará en el Parlamento este mes. «Esta dirección, dende o primeiro día, sinalou o obxectivo básico da defensa do tecido industrial galego», recalcó Formoso, citando a las 40.000 familias que dependen del sector mar-industria que regulará la norma autonómica. El secretario xeral mantiene que el PSdeG apoyará en la Cámara la tramitación de la ley, a la que insiste en que observa «eivas que deben ser correxidas» que su partido buscará paliar para «mellorala».

Negó así sentirse «desautorizado» por el delegado del Gobierno y antiguo secretario xeral socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que este martes se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para manifestarle sus dudas sobre la viabilidad de la norma, que el Ejecutivo central llegó a calificar como «anticonstitucional». «Planteei que non entendía a polémica», reconoció entonces Besteiro, y que tampoco comprendía que el Gobierno gallego no desarrollase la reforma estatutaria ni hiciese uso del mecanismo de la comisión bilateral para lograr competencias en los últimos catorce años. «Se todos os partidos están a favor de asumir esa competencia, non entendo que non se poña en práctica», apuntó el delegado, que insistió en que «non se garantiza a seguridade xurídica coa tramitación desta lei».

Formoso no puso en duda el informe del Consello Consultivo que ampara esa seguridad jurídica en la norma, pero sí instó a Alfonso Rueda a convocar la comisión mixta de transferencias con el Estado y a plantearse una reforma del Estatuto, como pide el Ejecutivo central. «É unha ferramenta que non debemos olvidar, as comisións de competencias están para algo», apeló el líder del PSdeG, que criticó al Gobierno gallego por «dar ás costas ao Estatuto», recordando que fue su partido quien intentó reformar el texto con Emilio Pérez Touriño y que el PP se opuso desde la oposición. El secretario xeral se abrió a una reforma del Estatuto «acotada» a garantizar la seguridad jurídica de la ley, si bien citó el artículo 47 del mismo que recoge la competencia para gestionar el litoral.