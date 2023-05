El partido nacido en Galicia desde Forocoches denuncia una campaña de censura y acoso de esa plataforma

Integrantes de Fuerza Cívica en una imagen de la propia formación publicada en sus redes sociales. Lucas Costas, en el centro de oscuro, presidente y fundador del partido Fuerza Cívica

Una conversación surgida en la plataforma de internet Forocoches propició en septiembre del 2021 el nacimiento en Vigo de un partido político independiente con pretensión de llegar a toda España. Se llama Fuerza Cívica y se define como «una regeneración democrática», que «comparte ciertos principios con el socioliberalismo», reconoce el libre mercado como mejor regulador de la economía, pero a la vez defiende el control estatal en educación y sanidad, y aún más de la inmigración.

Apenas año y medio después de su fundación y tras lograr formar ahora en Valladolid una única candidatura para las próximas elecciones municipales, Lucas Costas, presidente y fundador de la organización política, asegura estar siendo objeto de una campaña de censura y acoso en la misma red que dio origen al nacimiento de su partido.

«Estamos sufriendo una censura atroz. Estoy desesperado. Nos borran de las redes para que no pueda difundir ni mis mensajes ni los del partido», asegura Costas tras haberle sido bloqueada sus cuentas en diversos portales entre los que se encuentra la propia Forocoches, plataforma que suma alrededor de un millón de perfiles y que es considerado como el foro en idioma español más leído del mundo. Según su apreciación, el borrado y bloqueado de cuentas responde a un intento partidario de impedir el surgimiento de nuevas formaciones que puedan sacarle votos a otras ya consolidadas, como mantiene sería el caso de Vox, partido con el que concurrió en las elecciones del 2019 al Ayuntamiento de Vigo en el puesto 19.

Municipalistas, escisiones y un partido salido de Forocoches: las 13 nuevas siglas en Galicia Carlos Punzón

Forocoches da una versión totalmente contraria a la suya. La plataforma surgida en sus orígenes para abordar temas vinculados a la automoción, pero que ha derivado en una tertulia en linea de temática mucho más amplia, indica a La Voz que la cuenta del fundador de Fuerza Cívica «aparece bloqueada de forma automática por spam (contenido electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales), debido a multitud de reportes de otros usuarios del foro al intentar publicitar un partido político». Los citados reportes los generan los usuarios de Forocoches, dando cuenta con sus advertencias de cuentas que se dedican a realizar anuncios de webs, cadenas de mensajes, publicaciones ofensivas, que buscan boicots o lanzan contenidos repetitivos.

«Es un bloqueo correcto, ya que aunque en el foro se puede hablar de cualquier corriente u opinión política, no se permite ningún tipo de spam político como era el caso», añaden los responsables de Forocoches al ser preguntados por el caso de la cuenta de Fuerza Cívica.

«Están mintiendo. Ellos controlan el foro. Mi cuenta estaba dada de alta desde el 2008 y nunca había tenido problemas, pero desde hace seis meses han borrado todas las conversaciones, todos los hilos. Y mientras yo, que escribo de manera correcta y educada me quedo sin canal de difusión del partido, otros partidos como Vox sí que pueden seguir subiendo sus cosas», apunta dando argumentos de lo que estima prueba una persecución. «Parece mentira. Somos un partido de cuatro gatos y nos borran de los foros porque no quieren competencia», dice señalando haber sufrido finales similares en otras páginas.

Fuerza Cívica se presenta a las municipales del día 28 en Valladolid capital y Costas señala que algunos miembros del partido lo hacen a título de independientes también en la lista de Som Somos Benicasim, de dicha localidad castellonense. «Lo intentamos en Nigrán y en Rivas-Vaciamadrid, pero nos faltan mujeres para completar su presencia de al menos un 40 % en las candidaturas como exige la ley. Lo que es normal viviendo de Forocoches, donde la mayoría de los que intervienen son hombres», justifica.

«Estoy convencido de que la cuenta la ha borrado la dirección de Forocoches y no por reportes de nadie. De hecho, en varios de nuestros hilos no había nadie hablando de las cuestiones que planteábamos, y la cuenta supuestamente particular desde la que se dan explicaciones de por qué nos han bloqueado habla de cosas que no se han hecho públicas, como que pedimos dinero. No tenemos cuenta para donaciones, es un lío legal hacerla. Nuestra única fuente de financiación es la de los militantes», unos cincuenta, calcula para indicar que 1.100 euros constituyen hoy los fondos de la formación. «Se pueden inventar lo que quieran, pero esto es censura y acoso», concluye Lucas Costas.