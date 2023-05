Primer encuentro entre Rueda y Besteiro: discrepancias por los fondos europeos y sin plazos en infraestructuras

Alfonso Rueda y Gómez Besteiro, en la sede de la Xunta. Xoán A. Soler

A las cinco y media de la tarde entró a pie y puntual José Ramón Gómez Besteiro, junto a un par de asesores y una ligera carpeta con el logo del Gobierno, por el portón central de San Caetano. Al final de la corta escalinata de entrada le esperaba Alfonso Rueda, con quien estrechó dos veces la mano ante los fotógrafos.

Es la primera vez que el presidente de la Xunta recibe al nuevo delegado del Ejecutivo central en Galicia. Durante poco más de una hora mantuvieron un encuentro del que ambos salieron destacando el tono cordial, según reconocieron a los medios en una comparecencia que realizaron por separado como suele ser habitual. Besteiro se lleva consigo un decálogo de reclamaciones y la intención de volver a reunirse pronto. «É bo que haxa visitas periodicas, loxicamente se é para avanzar e facer seguimento destes temas», recogió el guante Rueda.

El titular del Gobierno gallego presentó un guion con los temas que están pendientes de Madrid y que considera urgentes: el reparto y ejecución de los fondos europeos; el retraso en la finalización de infraestructuras, como la reparación del viaducto de la A-6 o la llegada de los trenes Avril; la financiación autonómica; o la sanidad. Pero, como reconoció el propio Rueda, se trató de un «primeiro contacto institucional» del que habrá que esperar sus resultados. Eso sí, para el presidente gallego refrenda la «normalidade institucional que existe en Galicia: non é un eslogan, é unha práctica diaria», contrapuso al incidente que implicó este martes al ministro socialista de Presidencia, Félix Bolaños, y la presidenta popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A normalidade institucional en Galicia demóstrase con encontros como o de hoxe co delegado do Goberno en Galicia, @jrgomezbesteiro.



Entregueille un documento coas principais medidas que Galicia espera do Executivo central e que son vitais para a nosa comunidade pic.twitter.com/PqZygqm8un — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) May 2, 2023

Al margen de esa cordialidad, la cumbre evidenció las diferencias entre San Caetano y la Moncloa. Especialmente, en la celeridad que pide la Xunta para dedicar fondos europeos a proyectos industriales clave. «Necesitamos concreción canto antes. Non nos pode valer o discurso de que os grandes proxectos estruturantes pedidos teñen que esperar a Pertes que se teñen que convocar, nunca chegan, e desesperan aos grandes inversores que queren facer proxectos potentes», protestó Rueda. Y eso que Besteiro, que compareció antes ante los medios, empezó reclamando que no quiere «perder nin un céntimo, nin un segundo» en ese histórico uso de los fondos Next Generation.

El delegado del Gobierno pidió al titular de la Xunta que avanzase la aportación que está dispuesta a poner la Administración autonómica de fondos propios para los procesos industriales que considera prioritarios. «Así o fan outras comunidades no camiño de conseguir esas partidas», argumentó Besteiro, que también destacó que las ayudas desde Bruselas llegan además a los 313 concellos. «O diñeiro europeo chega a todos os rincóns de Galicia, esgotan todas as convocatorias e aportan recursos propios para sumar», le reprochó a Rueda, que añadió a esto el «toque de atención non menor» del informe del Consello Consultivo que «advertía de falta de transparencia» en la gestión de esos fondos al Gobierno gallego, un asunto que Rueda negó que se tratase en la reunión.

En cuanto al esfuerzo económico al que estaría dispuesto a hacer la Xunta, el mandatario gallego apuntó que los inversores que esperan los fondos Next Generation «coñecen perfectamente o compromiso» de su Gobierno y de las cantidades que les pidieron. «O que non se pode pretender, loxicamente, é que quen se reserva o 100 % dos Next Generation nos diga que non os vai mover o que os vai mover en función do que fagan outras administracións», añadió Rueda.

Hubo también divergencias en la asignación de fondos del Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Besteiro apuntó que se desplegaron en Galicia 1.400 millones de euros, pero el último informe del Consello de la Xunta recoge que el Gobierno gallego tiene asignados 1.283 millones, de los que habría recibido 1.138 millones.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Primera reunión de Rueda y Besteiro Europa Press

Sin plazos para el Avril

«Sen data», confirmó Alfonso Rueda, la negativa del Gobierno a dar un plazo para la llegada de los trenes Avril a Galicia que extenderían la alta velocidad al Eje Atlántico. «Sería bo unha visita conxunta coa ministra (Isabel Rodríguez) nun tema tan polémico. Ver en directo esas probas e recibir unha explicación dese retraso», añadió el presidente sobre un asunto por el que ya preguntó al titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en julio del año pasado y durante la cumbre hispano-alemana celebrada en A Coruña en otoño. «Nin se nos contestou. O Goberno central non ten nin idea de cando chegarán», lamentó.

En el punto sobre infraestructuras también chocaron en la reparación del viaducto que colapsó en la A-6 a la altura de Pedrafita. La Xunta pide que se reconstruyan los dos viaductos de forma simultánea, pero Besteiro trasladó que el Gobierno tomó la decisión de hacerlo por separado «baixo a a premisa da seguridade e por criterios técnicos», que Rueda aseguró desconocer. El delegado apuntó que la obra estará finalizada este año, y avanzó que la A-55 también lo hará pronto. En cuanto a la transferencia de la titularidad de la AP-9, Besteiro recordó que fue el PSOE quien la planteó en el Congreso, si bien considera que el debate «máis intenso agora» son las bonificaciones en las cabinas de peaje y no el traspaso.

El último bastión del viaducto maldito de la A-6 pablo gonzález

Besteiro se desmarca del PSdeG en la ley del litoral

El antiguo secretario xeral del PSdeG discrepó con la línea de su partido en otra transferencia: la de la gestión y ordenación del litoral. El Gobierno gallego aprobó el pasado jueves la normativa que le permitirá hacerlo, y este mes se espera que inicie su tramitación en el Parlamento. El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, anunció ese mismo día que su formación apoyaría la norma al anteponer a Galicia «por riba do partido». Pero Besteiro consideró este martes, en línea con el Ejecutivo central, que la ley autonómica invade competencias y no garantiza «seguridade xurídica». Insistió así en que la mejor fórmula para lograr esta competencia es una reforma del Estatuto de Autonomía, como hicieron otras comunidades.

«Planteei que non entendía a polémica», reconoció Besteiro, y que tampoco comprendía que el Gobierno gallego no desarrollase la reforma estatutaria ni hiciese uso del mecanismo de la comisión bilateral para lograr competencias en los últimos catorce años. «Se todos os partidos están a favor de asumir esa competencia, non entendo que non se poña en práctica», apuntó el delegado, que insistió en que «non se garantiza a seguridade xurídica coa tramitación desta lei». Preguntado directamente por la divergencia que esta postura supone respecto a la del PSOE gallego, Besteiro subrayó que él acudió al encuentro con Rueda en calidad de «delegado do Goberno e non como portavoz do PSOE». Tampoco quiso avanzar si el Ejecutivo central recurrirá la tramitación de la ley.

El presidente de la Xunta criticó la «incoherencia clarísima» de los dirigentes socialistas en este tema, y apuntó que entregó a Besteiro una copia del proyecto de ley para que el Gobierno se manifieste por fin sobre el informe del Consello Consultivo que dice que Galicia ya cuenta con «todas as facultades ou funcións» de ordenación del litoral sin necesidad de modificar el Estatuto. «Necesitamos ver que pensaban, que problema lle ven, se lle ven algún», pidió Rueda sin obtener, por ahora, respuesta.