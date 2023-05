Las farmacias gallegas llevan toda la mañana sin poder dispensar medicamentos con receta: «Echamos chispas»

JOSE PARDO

Las farmacias gallegas llevan toda la mañana sin poder dispensar medicamentos prescritos porque la receta electrónica no funciona. No saben por qué ni cuándo se restablecerá el sistema, «echamos chispas, no es todos los días, pero pasa con frecuencia», lamentan desde una botica. «Se nos está yendo la gente sin que podamos dispensarle sus fármacos», apuntan en otra. Los usuarios se resignan y responden que volverán por la tarde o al día siguiente, pero la implantación de la receta electrónica interoperable a nivel estatal hace que no solo tengan que dar la vuelta los gallegos sino todos aquellos turistas y viajeros que quieren retirar un medicamento, «hay gente de todas las comunidades, pero hemos llamado para preguntar y no nos aclaran nada», apostillan.

Los farmacéuticos explican que la receta no funciona desde las diez de la mañana, pero también falla la web de contingencia. En este caso a veces está operativa y si en ese momento hay usuarios que quieren retirar medicamentos prescritos por un facultativo aprovechan. En la mayoría de los casos los pacientes son comprensivos y no protestan, pero los profesionales de la farmacia lamentan que estos problemas no sean infrecuentes.