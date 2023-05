¿Cómo conseguir los nuevos abonos gratuitos de Renfe disponibles desde este mes?

Imagen de un tren de Renfe llegando a la estación de Ferrol procedente de A Coruña JOSE PARDO

Desde esta semana están disponibles los nuevos abonos gratuitos de Renfe para viajar en trenes de Media Distancia en Galicia, además de en Cercanías y Rodalies en otros puntos de España, válidos hasta el 31 de agosto. La novedad en este nuevo paquete de bonos es que Renfe no penalizará a los viajeros que anulen los viajes en las dos horas previas a la salida del tren. A partir de ahora se podrá cancelar hasta que el canal de venta lo permita, sin ningún tipo de sanción.

Los abonos tienen una validez de cuatro meses (del 1 de mayo al 31 de agosto), son unipersonales y permiten realizar viajes ilimitados de ida y vuelta entre las estaciones de origen y destino elegidas previamente. Los usuarios podrán adquirirlos a través de la aplicación y la página web de Renfe, las máquinas de autoventa y las taquillas de la estación. Y aunque son gratuitos, en el caso de los viajes de Media Distancia -por ejemplo, la línea del eje atlántico entre Vigo y A Coruña- habrá que abonar una fianza de 20 euros (10 euros menos para Cercanías). Los viajeros recuperarán ese dinero una vez finalice el período de validez del abono, de cuatro meses, siempre que se hayan realizado un mínimo de 16 viajes.

Renfe recomienda el pago mediante tarjeta de crédito o débito. Así, el importe de la fianza se devolverá automáticamente en la cuenta del usuario; mientras que si se hace en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para su devolución. Es imprescindible conservar el título digital o físico y el justificante de pago hasta que termine el plazo.

Se mantiene asimismo la gratuidad en los servicios Media Distancia Avant (en Galicia, la línea que une las ciudades de A Coruña, Santiago y Ourense).

Un máximo de cuatro viajes al día

En un mismo trayecto no se podrán realizar más de cuatro viajes al día (ida y vuelta) y tampoco formalizar dos billetes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado. Un ejemplo: si el trayecto entre dos estaciones es de una hora y se reserva un tren con salida a las ocho de la mañana, hasta las once de la mañana no se podrá formalizar otro viaje, es decir, tres horas después.

En el caso de que la demanda para un viaje sea alta, se admitirán viajeros de pie hasta un 10 % de las plazas. En estos trenes, para los billetes adicionales se emitirá una reserva sin asiento. El resto de los usuarios tendrán formalizada su plaza, pero sin selección del asiento.

1.400 euros de ahorro para los usuarios habituales del tren Vigo-A Coruña pablo gonzález

Si el viajero es menor de 14 años y no tiene DNI, hay un abono específico que se puede adquirir en la página web o en la aplicación de Renfe. Será la madre, el padre o el tutor quien, con si NIF, NIE o pasaporte, podrá retirar un máximo de cuatro títulos de niño. Igualmente, será con un origen y destino definidos previamente y durante el mismo período de validez, de mayo a agosto.

Renfe ha compartido en su página web una serie de medidas para promover un buen uso de los abonos, estableciendo también sanciones para evitar prácticas fraudulentas. Por ejemplo, si durante los cuatro meses de validez el viajero formaliza un viaje y no lo realiza o anula en tres ocasiones, se le retirará el bono y no se le devolverá la fianza; y no podrá expedir un bueno título hasta 30 días después de la penalización.

Los descuentos en los viajes de tren comenzaron a aplicarse a finales de agosto del año pasado. En el último paquete de abonos expedido en enero, con validez hasta este 30 de abril, solo en el primer mes se emitieron 51.000 títulos en Galicia.