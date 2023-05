Susto en Narón: «Nos temimos lo peor»

Imagen de los momentos posteriores al accidente, con la policía ya presente junto a la atracción. José Pardo

Trece menores con magulladuras y un susto de los que tardan en olvidarse. En eso se quedó el accidente ocurrido sobre las doce y media de la madrugada del domingo en las fiestas de O Alto, en Narón. Los niños acababan de subirse a una de las atracciones de feria, la Jamaica Show, y ya estaban sentados y sujetos por los cinturones y los arneses en esta especie de banco corrido. De repente, uno de los brazos que sostiene y acciona el asiento falló, lo que provocó la rotura del otro por el exceso de peso, según apuntan las fuentes consultadas por La Voz. Los menores recibieron el impacto de la caída, a escasa altura, puesto que el aparato, que se eleva y desciende en un movimiento lateral y realiza giros completos, aún no había entrado en funcionamiento.

El percance generó «un susto tremendo», como manifestaron algunos testigos, y mucha preocupación entre los padres, que se acercaron corriendo para liberar a sus hijos de los sistemas de seguridad que los retenían en el asiento. La persona responsable de la atracción los ayudó y cerró de inmediato la taquilla. Después, agentes de la Policía Local de Narón y del Cuerpo Nacional de Policía acordonaron la zona para impedir el acceso, y precintaron la atracción. Especialistas de la Policía Científica, que se encarga de la investigación de lo ocurrido, revisaron ayer por la mañana el aparato. Más tarde, el propietario lo desmontó y lo retiró del campo de la fiesta.

Documentación en regla

En cuanto a las causas de la avería del brazo, el informe técnico dado a conocer ayer por el Concello de Narón alude a un problema mecánico. Confirma que los organizadores de las fiestas presentaron una memoria técnica de seguridad que incluía la documentación relativa a esta atracción de feria, «a requirida por lei». «Antes do inicio do festexo, un técnico realizou unha inspección dos elementos mecánicos e eléctricos de todas as atraccións instaladas no Alto en canto a seguridade, e realizáronse probas de funcionamento, con resultado de apto para o uso», agrega.

En el puesto de mando avanzado habilitado por el Ayuntamiento para estos festejos, aparte de agentes policiales había personal de Protección Civil y técnicos sanitarios, que atendieron a los menores. La mayoría de los niños fueron derivados a los centros hospitalarios de Ferrol por precaución, «para ter unha valoración máis completa» de su estado. Tres fueron trasladados al Hospital Juan Cardona y siete al Arquitecto Marcide. Ninguno requirió hospitalización y todos regresaron a sus casas a lo largo de la madrugada. Uno dijo que se ahogaba, lo que se atribuyó al sangrado por un corte en el labio debido al golpe. Y varios se quejaban de molestias en la espalda.

El suceso causó alarma en el campo de la fiesta, pero no alteró el desarrollo de la segunda verbena de O Alto. Los comentarios se sucedieron, sobre todo entre los padres que hacían cola para comprar fichas a sus hijos. «Nos temimos lo peor. Prefiero no pensar en lo que podía haber pasado», decía una mujer. «Por suerte no hubo ningún herido de gravedad», señalaba otra vecina.

«Para os pais foi tremendo cando viron que rompera, e axudaron a liberalos»

Ocho de los trece menores que se habían subido a la atracción Jamaica Show pasada la medianoche del sábado, cuando falló y acabó cayéndose, pertenecían a las categorías benjamín y alevín de fútbol y fútbol sala de la Sociedade Deportiva, Cultural e Recreativa (SDCR) Narón O Freixo. «Están todos ben, con mazaduras. O susto foi moi grande. Para os pais foi tremendo cando viron que rompera, e axudaron a liberalos», explicaba ayer Juan Carlos Vázquez, coordinador de la escuela de fútbol del club naronés, que no estaba presente en el recinto ferial.

Los niños, de entre 9 y 12 años, y una pequeña de 5 o 6, que acudió con su hermana, integrante del club, habían ido con sus padres a la fiesta de O Alto. Algunos prefirieron no subir y estaban abajo cuando se produjo el accidente. Vázquez añadió que los deportistas afectados tendrán unas jornadas de descanso para recuperarse de las molestias antes de reanudar los entrenamientos de fútbol y fútbol sala. «Estarán de baixa durante uns días», señaló.

Los feriantes a los que pertenece la atracción Jamaica Show reiteraron que se pusieron a disposición de las familias desde el primer momento para ayudar en lo que pudiera ser necesario. «Lo único que importa es que los niños estén bien y que no les haya pasado nada. Nosotros también tenemos niños pequeños y sabemos lo que es», insistía un profesional del sector próximo a los dueños del aparato.

Así era la atracción Jamaica Show que sufrió el accidente en las fiestas de Narón. I. VALERIO

«Era nova, tiña dous anos, foi un incidente mínimo dentro do que podería ser»

Juan Alberto Rodríguez, uno de los integrantes de la comisión que organiza las fiestas de San Xosé Obreiro, en O Alto do Castiñeiro, en Narón, tardó en enterarse de lo que había sucedido. «Facemos quendas entre os compañeiros, e estamos sempre en contacto coa Policía Local e a Nacional... Era unha atracción nova, tiña dous anos. Foi un contratempo, rompeu un brazo e caeu, e os nenos teñen mazaduras, pero foi un incidente mínimo dentro do problema que podería ser», declaró a última hora de la mañana de ayer, aliviado tras hablar con los padres de los menores y corroborar que todos se encontraban bien, ya en sus casas.

Un exigente decreto regula las fiestas en Galicia para garantizar la seguridad en las verbenas d. c.

«Co que menos contas é con isto, e se pasa algo grave sabes que che poden parar todo», reconocía. «Nós, como comisión, non temos nada que ver coa seguridade dunha atracción. Encargámoslle o plan de prevención a unha empresa, que foi a que mandou un enxeñeiro o venres, a véspera de que comezasen as festas, para comprobar que os aparatos estaban en condicións de poñerse a funcionar, e ningún tiña problema. Polo que dicían os feirantes de noite, parece que é un defecto de fabricación», añadió Rodríguez. Coincide con el contenido del informe técnico divulgado por el Concello después del accidente.

Estreno en el 2021 en Ferrol

Los propietarios de la Jamaica Show, una familia de feriantes de la comarca de Ferrolterra, compraron el aparato nuevo con la intención de estrenarlo en el 2020, pero la pandemia los obligó a aplazarlo hasta septiembre del 2021, cuando lo montaron por primera vez en el Cantón de Ferrol, donde permaneció varias semanas junto a otras atracciones de feria. No tardaron en comprobar la buena acogida de la gente joven hacia la Jamaica, fabricada en Italia. Desde entonces ha funcionado en distintas fiestas, y durante las Navidades y en Semana Santa la instalaron en la plaza de España, el espacio habilitado por el Concello de Ferrol.

Imagen del abarrote registrado este sábado en las fiestas de Narón. JOSE PARDO

Así son las fiestas de O Alto, que cuentan incluso con hospital de campaña

Las fiestas de San Xosé Obreiro, en O Alto, el barrio más poblado de la ciudad de Narón, acumulan medio siglo de historia y han ido ganando peso en los últimos años, hasta convertirse «en las fiestas número uno de Galicia», en palabras de la comisión organizadora. Destacan el apoyo de los comerciantes de la zona, que les permiten contratar a algunas de las orquestas con más seguidores, como la Panorama, que abrió esta edición la noche del viernes, con el grupo madrileño La Misión; Olimpus y América de Vigo, el sábado; Asia y París de Noia, cuya actuación estaba prevista para la noche del domingo; y Los Satélites y Panamá, que pondrán ritmo a la sesión de tarde de este primer día de mayo.

En el 2022, las de O Alto fueron las primeras patronales que se celebraron en la comarca de Ferrol desde que se declaró la pandemia, en marzo del 2020. La expectación y el ansia de divertirse de los jóvenes era grande, y la comisión contabilizó unas 20.000 personas en cada verbena. La segunda jornada había quedado empañada por la detención de un hombre por agredir a otro con un machete, aunque el incidente se produjo sobre las 5.15 horas, cuando ya había finalizado la verbena. La gran afluencia de gente prevista para este año llevó al Concello de Narón a diseñar un operativo especial de seguridad, compuesto por una treintena de personas. Incluye un hospital de campaña, con dos carpas de Protección Civil montadas en las inmediaciones del centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros, muy cerca del campo de la fiesta. Allí funciona, desde el viernes, un punto de atención sanitaria, y desde allí se coordinan las acciones de seguridad y tráfico, por parte del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local.

Este puesto de mando avanzado facilita el trabajo de los servicios de emergencias, y se complementó durante el fin de semana con el cierre al tráfico de la calle Rafael Bárez, para permitir la salida o la entrada de una ambulancia u otro tipo de vehículo de la manera más rápida posible.

El personal sanitario realizó 21 intervenciones la noche del viernes, varias por ingesta de alcohol entre menores de edad y algunas por cortes y otros incidentes menores; y 29 en la velada del sábado. Entre las personas atendidas en la segunda noche se encontraban varios de los menores lesionados en la atracción.