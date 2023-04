Feijoo se compromete a volver a la romería popular de O Pino como presidente del Gobierno

Paco Rodríguez

La orquesta Alaska empezó una actuación que pronto cortó la sintonía del Partido Popular. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, avanzaba por el medio de la carballeira de A Madalena de O Pino secundado por su sucesor en la Xunta y en el partido, Alfonso Rueda, el vicepresidente segundo y líder provincial, Diego Calvo, la secretaria general, Paula Prado, y su predecesor, Miguel Tellado, que le siguió hace un año a Madrid. «É un pracer estar na casa, é reconfortante ver o traballo e o froito dese traballo aquí no Pino», empezó el extitular del Gobierno gallego, ante cerca de 5.000 personas que volvían a la romería popular de O Pino, el gran acto anual del partido en A Coruña.

Feijoo se comprometió a regresar el próximo año como presidente de España. «Galicia no fallará y nos dará el Gobierno de España. ¡Vamos a ganar!», proclamó, lanzando vivas a O Pino, A Coruña, Galicia y España. Pronosticó que, el próximo 28 de mayo, el candidato de A Coruña, Miguel Lorenzo, dará «un gran campanazo»; otro tanto para Borja Verea, en Santiago; y que José Manuel Rey Varela logrará ser de nuevo alcalde en Ferrol tras quedarse «a un puñado de votos».

El líder del PP centró buena parte de su discurso en criticar al Gobierno central, que dijo estar formado por «el PSOE, Podemos uno y Podemos dos». Recordó que, desde hace veinte años, los socialistas lo mandaban a Madrid y que ahora lo envían de vuelta a Galicia. «Hai algo que non entendo: se o Goberno o fai todo ben, se España vai tan ben e o tal Feijoo é tan malo, por que están tan nerviosos?», preguntó irónico para pedir, una vez más, que las elecciones municipales del 28 coincidan con las generales. «Facémolas todas xuntas e así nos aforramos seis meses de lexislatura», sugirió, a pesar de que el calendario electoral ya no lo permita.

Condenó también las promesas del Ejecutivo, que las calificó todas de «mentira». «Non cren nin eles as cousas que din», añadió. Le pidió al presidente Pedro Sánchez que se centre en Galicia, después de contar con 42 ministros en cinco años, frente a la estabilidad de la Xunta. «Le vendría bien fijarse menos en Feijoo y más en Galicia. Si lo hiciese, sabría lo que es tener un Gobierno unido», apuntó, y lamentó que «los tres partidos» del Gobierno central -en referencia a PSOE, Podemos y Sumar- se dediquen a «descalificar» a él y a su partido pese a «salvarles de la mayor chapuza legislativa» que fue la ley del 'solo sí es sí'.

Rueda ve al partido «nun magnífico momento»

Antes de que tomase el micrófono, el presidente gallego presumió desde el atril que el Partido Popular de Galicia era el «mellor partido político de España». Reivindicó también su Gobierno, bromeando que era incluso mejor que el de su sucesor. «Non cambiei a ninguén dos que tiñas», empezó, pasando así a elogiar al vicepresidente segundo, Diego Calvo. «Fichei a un que viña aprendido e dende o primeiro momento nos deu leccións. Grazas, Diego», felicitó Alfonso Rueda, que también se mostró agradecido con Paula Prado, directora de campaña en estas municipales: «Grazas por ser capitana de todo isto».

Minutos antes, Calvo inició el intercambio de elogios. «Rueda no quiere un país a su medida, es un presidente a la medida de su país, por eso eres un gran presidente. Tenemos el presidente que más se parece a Galicia. Ahora que no me escucha, es un poco teimudo, porque cuando no hay solución insiste mogollón», compartió el presidente provincial del PP, que reconoció a los 93 candidatos en A Coruña y a los miembros de las listas. «Quedan treinta días para recorrer todas las parroquias, calles de las ciudades. Con la cabeza alta mirando a los ojos a la gente, con humildad, pero con orgullo de pertenecer a un partido con respaldo mayoritario en Galicia», afirmó.