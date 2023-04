A la espera de la reconstrucción del grave accidente de Xove en el que murieron cuatro jóvenes

Una agente fotografía el turismo siniestrado el día del accidente PEPA LOSADA

Especialistas de élite de la Guardia Civil de Tráfico se desplazarán en unos días a Xove para investigar sobre el terreno el accidente en el que, hace ahora un mes, murieron cuatro jóvenes de Ribadeo de 17, 18 y 19 años, y otros dos, de 19, resultaron heridos (uno de ellos, de mucha gravedad). La reconstrucción que realicen será clave para determinar qué ocurrió en la madrugada del pasado 1 de abril. A una hora que todavía no ha sido concretada de manera oficial, el coche en el que viajaban los seis jóvenes (un Citroën C4 homologado para cinco plazas) se salió de la vía por el margen izquierdo a poco más de un kilómetro del centro urbano de Xove. Regresaban de un concierto con el que la orquesta Panorama iniciaba su gira del 2023.

El accidente se produjo a escasos 200 metros del lugar al que iban los seis amigos: un piso de la urbanización de Palmeiro donde los dos chavales que sobrevivieron al tremendo impacto tenían un piso alquilado este curso, ya que estudiaban un ciclo en el IES Illa de Sarón.

Sin cinturón de seguridad

El turismo se desvió a la izquierda y voló sobre una carretera que queda justo debajo de la LU-P-2604, colisionó con un poste de la luz y, tras dar una o varias vueltas de campana, acabó en posición «normal, pero inestable» en una finca particular. En el asfalto quedaron trozos de cristales y de carrocería, pero no había marcas frenada. Tres de los cuatro fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad cuando se produjo el siniestro. Sí lo llevaban abrochado el copiloto, que falleció en el accidente, y el joven que iba sentado en el asiento trasero izquierdo. Este último consiguió salir del coche y abandonó el lugar, al que volvió horas después.

El conductor, que dio positivo en las pruebas de alcohol, sigue ingresado en la uci del HULA

A la muerte de Uxía, Lara, Sergio y Jesús, y a la irrecuperable pérdida que afrontan sus familias, se suma la tragedia que sufren los dos supervivientes del siniestro, así como sus familiares. Daniel, el joven que conducía el coche, lleva un mes ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo. Desde el primer momento, su estado fue muy grave. El día del accidente, cuando lo rescataron del interior del habitáculo del vehículo, los servicios de emergencias tardaron bastante tiempo en estabilizar sus constantes vitales antes de poder proceder a su traslado a un hospital.

Días más tarde, la Guardia Civil de Tráfico informó de que el conductor había dado positivo en alcohol en las pruebas toxicológicas que se le realizaron con muestras de sangre extraídas en el centro hospitalario, y para las que hubo que contar con la autorización del juzgado de Viveiro que se encarga de la instrucción de las diligencias del suceso.

Pudo ser horas antes

El primer aviso de que había un coche accidentado y con varias víctimas en su interior se recibió en torno a las nueve y cuarto de la mañana del día 1 de abril, sábado. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro pudo haberse producido unas tres horas antes, sobre las seis de la mañana, poco después de que la orquesta Panorama concluyese su actuación en el centro de Xove. La hora del siniestro es precisamente uno de los aspectos a concretar por los investigadores.

El pasajero que salió casi ileso está siendo investigado por omisión del deber de socorro

El pasajero que salió prácticamente ileso del accidente de Xove, Sergio, tiene la condición de investigado como supuesto autor de un delito de omisión del deber de socorro «al haberse ausentado del lugar del accidente sin socorrer a los otros ocupantes del vehículo ni demandar auxilio». Las primeras investigaciones del equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico de Burela apuntan a que el joven abandonó el lugar sin avisar del accidente y no volvió hasta varias horas después. Regresó muy conmocionado, cuando los servicios de emergencia ya estaban atendiendo a sus cinco amigos. Cuatro fallecieron y el quinto, el conductor, resultó herido grave.