Lo que se juegan los que no van a las elecciones de mayo

Imagen de archivo de urnas para unas elecciones en A Mariña XAIME RAMALLAL

A las elecciones de dentro de 30 días concurren miles de ciudadanos, pero hay un puñado de políticos cuyo nombre no verán en ninguna papeleta, pero que serán coresponsables del resultado. Alfonso Rueda o Ana Pontón. No entra aquí el líder socialista, Valentín González Formoso, que sí concurre para repetir como alcalde y seguir en la Diputación. Pero se podrá poner la lupa en José Ramón Gómez Besteiro, el renacido, y cuya ascedencia sobre el PSdeG nadie discute (la ovación que se llevó el viernes en A Coruña tras auparle en público Pedro Sánchez no admite duda alguna).

Rueda podrá salir la noche del 28 de mayo a proclamar que el PP ha subido (se da por seguro) en todas las ciudades. Magro consuelo si no cristaliza en alcaldías en Ferrol, Ourense o Lugo. O si ha de consentir de nuevo que Jácome siga al frente de la tercera ciudad gallega para salvar la Diputación.

Pontón podrá presumir de crecer y entrar en el gobierno de alguna nueva ciudad (A Coruña o Santiago), pero la letra pequeña es envenenada: su marca, el BNG, flojea en urbes relevantes (Vigo, Ferrol y Ourense), su gran referente, Lores, tiene lejos la absoluta que acarició en el 2019, y el efecto de las autonómicas lleva meses diluido.

Y luego está el PSdeG, al que Sánchez le acaba de poner deberes (¿o era solo un deseo?): ganar todas las ciudades. Un veterano alcalde de este partido decía en otoño que si se quería aspirar la Xunta había que ocupar el medio del tablero político en primavera. Pues ahí estamos.